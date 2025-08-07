Ще двоє осіб постраждали. Про інцидент у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли в четвер, 7 серпня, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент на водоймі?

Двоє юнаків, ігноруючи правила безпеки, стрибали в обвідний канал на Київщині – поблизу села Лебедівка.

Коли вони почали тонути, на допомогу кинувся чоловік, що відпочивав неподалік. Він намагався врятувати хлопців, однак і сам ледве не загинув через сильну течію.

Рятувальники прибули на місце події вже тоді, коли постраждалі 1983 та 2006 року народження були на березі у важкому стані.

Інцидент на обвідному каналі: дивіться фото

На жаль, тіло хлопця 2007 року народження без ознак життя водолази знайшли за декілька десятків метрів.

Рятувальна операція на Київщині: дивіться відео

Зверніть увагу! У ДСНС закликають не наражати себе та інших на небезпеку. Купання у несанкціонованих місцях, стрибки у воду в невідомих локаціях, вживання алкоголю під час відпочинку на водоймах – усе це може мати фатальні наслідки.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві під час відпочинку в басейні потонув 6-річний хлопчик. Бригада швидкої медичної допомоги проводила реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.