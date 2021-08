"Хочеться трішечки поспати": як і де поселились Зеленські у Вашингтоні

Володимир Зеленський разом з дружиною розпочав робочий візит до Сполучених Штатів. На 31 серпня у президента України заплановані одразу 8 зустрічей. Наразі українська делегація відпочиває у готелі поблизу Білого дому.

Журналісти зустріли главу держави біля готелю, де він зупинився, і розпитали про очікування від візиту.

Читайте також Володимир та Олена Зеленські прибули до США: перші фото

Зеленський та делегація з України вже у Вашингтоні

Президент і загалом вся українська делегація зупинилися у 5-зірковому готелі Hay-Adams. Він розташований буквально через дорогу від Білого дому.

Наразі представники України відпочивають, адже у США ще ніч. Однак вже з 9:30 31 серпня за Вашингтоном (16:30 за Києвом) на них очікує насичена робоча програма.

У складі української делегації також є голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Таран.

Зеленський розповів виданню, що після вечері з командою планує відпочити. "Зараз хочеться трішечки поспати", – сказав він.

У президента заплановані 8 зустрічей

На 31 серпня у Зеленського заплановані одразу 8 зустрічей. Спершу в Міністерстві енергетики, далі в оборонному відомстві.

Загалом 3 оборонні угоди повинні бути, також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде диспут щодо "Північного потоку". Повинна бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинна бути тому, що диявол – в деталях. Треба почекати,

– розповів глава держави про плани.

Крім того, велика програма й в Олени Зеленської. Вона братиме участь у відкритті важливих аудіогідів українською мовою. У Також у Вашингтоні відкриють Український дім. "В the Capital of the USA буде наш український дім – дуже крутий", – уточнив президент.

До слова, Кулеба уточнив, що попри перенесення зустрічі Зеленського та Байдена через ситуацію Афганістані, питання України є пріоритетним для Сполучених Штатів.

Зустріч Зеленського та Байдена: що відомо