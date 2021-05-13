Готувався до нападу з березня та хотів скоїти самогубство: нові деталі про казанського стрільця

Казанський стрілець Ільназ Галявієв готувався до нападу на школу ще з початку березня. Він замовив селітру та хотів купити 5 кілограмів перекису. Після розстрілу хлопець намагався вчинити самогубство.

Під час допиту Галявієв зізнався, що хотів вбити близько 20 людей. Однак вирішив здатися, коли помітив поліцейських.

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Коли Галявієва затримали, у поліцейській машині він спробував накласти на себе руки, повідомляє Meduza. Хлопець сказав, що його зупинив поліцейський.

Однак раніше заступник прокурора Татарстану Олексій Заїка повідомляв, що до, під час та після затримання Галявіева силовики "офіційно не зареєстрували" спроб суїциду.

Як стрілок готувався до нападу

У телеграм-каналах зазначають, що ще у березні Галявієв купував селітру для вибухівки у магазині "Мегабуд". Речовину йому привезли додому.

у магазині "Мегабуд". Речовину йому привезли додому. Тоді хлопець намагався купити перекис, але у нього не вийшло. Один з продавців розповів, що Галявієв грубіянив і дуже розсердився, коли дізнався, що перекису в наявності немає. Через це хлопець навіть потрапив до "чорного списку" продавця.

Зброю Галявієв купував в магазин "ОхотаАктів" в місті Йошкар-Ола. Стрілок навіть заздалегідь зателефонував туди, щоб уточнити наявність потрібної рушниці. Через 2 дні після отримання ліцензії на зброю стрілок приїхав в Йошкар-Олу та забрав рушницю.

Галявієв перед нападом приходив у школу

За годину до нападу Галявієв вже приходив до школи, щоб звірити розклад. На допиті він розповів, що хотів вчинити стрілянину під час другого уроку.

Вахтерка помітила незнайомця, тож виставила на вулицю. Хлопець дійшов до будинку, який розташований неподалік біля школи, трохи почекав, екіпірувався та повернувся в гімназію о 9:26.

Хлопцю проведуть психолого-психіатричну експертизу

До речі, ЗМІ повідомляють, що психолого-психіатричну експертизу Галявіеву, проводитимуть в інституті Сербського в Москві.

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