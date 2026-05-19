15 багаторічних овочів, які достатньо посадити один раз – і збирати врожай роками

Багаторічні овочі – це дуже зручний варіант для городу. Їх саджають лише один раз, а потім вони дають урожай щороку протягом багатьох років.

На відміну від однорічних культур, які потрібно садити щороку заново, багаторічні рослини повертаються самі, часто навіть дають більший урожай із кожним сезоном і потребують менше догляду. Про це пише Gardening Know How та The Spruce.

Дивіться також Фіолетова магія на все літо: 11 рослин, які прикрасять будь-який сад

Які багаторічні овочі посадити, щоб мати хороший врожай?

Ревінь

Його легко впізнати за товстими червоними стеблами та великим листям. Рослина добре переносить холод і може рости на одному місці 6 – 10 років.

У їжу використовують лише стебла – з них роблять компоти, пироги та варення. Листя при цьому їсти не можна. Перший рік ревінь краще не чіпати, щоб він добре укорінився.

Ревінь любить вологий, але добре дренований ґрунт і сонячне або напівтіньове місце / Фото Pinterest

Спаржа

Вважається делікатесом і може давати врожай до 15 років. Молоді пагони з'являються ранньою весною. Але спаржа потребує терпіння: перші два роки її майже не збирають, адже рослина формує сильну кореневу систему. Зате потім щовесни можна отримувати дорогий і корисний овоч.

Спаржа любить легкий, піщаний або добре дренований ґрунт і відкриті сонячні ділянки / Фото Pinterest

Артишок

Це велика декоративна рослина з фіолетовими квітами, схожими на будяк. У їжу вживають нерозкриті бутони.

Артишок любить родючий, вологий ґрунт і багато сонця.

Топінамбур

Надзвичайно витривала культура, яка легко приживається і майже не потребує догляду. Він утворює високі стебла, схожі на соняшник, а під землею – бульби, які й використовують у їжу.

Головна особливість – він дуже активно розростається, і якщо його не контролювати, може зайняти весь город. Добре переносить морози й не боїться бідних ґрунтів. Восени бульби викопують і використовують для запікання, варіння або пюре.

Уельська цибуля

Це багаторічна зелена цибуля, яка росте кущем і постійно відновлюється після зрізання. Її можна збирати майже весь сезон. Рослина не вимагає складного догляду.

Уельська цибуля добре переносить холод і може рости багато років без пересадки / Фото Pinterest

Щавель і споріднені багаторічні рослини

Це невибаглива зелень із приємною кислинкою. Вони добре ростуть як на сонці, так і в півтіні, і можуть давати врожай кілька разів за сезон. Щавель особливо цінується навесні, коли інші овочі ще не дозріли. Його листя використовують у супах, соусах і салатах, а сама рослина може залишатися на місці кілька років.

Капуста-палиця

Це незвична багаторічна капуста, яка може виростати до 2 – 3 метрів заввишки. Вона має вигляд тонкого деревця з листям на верхівці стебла. Листя можна зрізати поступово протягом сезону, але перед вживанням його потрібно готувати. Рослина здатна рости кілька років на одному місці, особливо в теплому кліматі та на родючому ґрунті.

Найчастіше капусту-палицю вирощують як цікаву й екзотичну рослину для городу / Фото Alamy

Бамбук

Є швидкорослою рослиною, що дає молоді пагони навесні. Їх використовують в азійській кухні, але перед вживанням обов'язково очищають і варять. Є два основні види бамбука: той, що дуже швидко розростається і може захоплювати великі площі, та кущовий бамбук, який росте компактніше й набагато легше контролюється.

Кропива

Дика багаторічна рослина, яка росте майже всюди, де є волога й родючий ґрунт. Вона надзвичайно поживна: містить залізо, кальцій і вітаміни. Молоде листя збирають навесні. З кропиви готують супи, чаї та начинки для пирогів.

Скіррет

Старовинний коренеплід, який сьогодні вирощують рідко, але він дуже цікавий. Він дає солодкі корені, які за смаком нагадують моркву з нотками горіха.

Рослина любить вологий ґрунт і легку тінь, добре переносить холод і майже не хворіє / Фото Pinterest

Рампи

Рампи – це дика лісова цибуля, яка росте переважно в затінених і вологих місцях. Вона має насичений аромат і смак, що нагадує одночасно цибулю та часник.

На городі рампи вирощувати непросто, адже вони люблять пухкий лісовий ґрунт, багатий на перегній та органіку.

Рампи – це дика лісова цибуля / Фото Pinterest

Водяна селера

Багаторічна рослина, яка росте у вологих або навіть болотистих умовах. Вона швидко утворює густі зарості і може використовуватися як ґрунтопокривна культура. Листя має смак, що нагадує суміш селери й петрушки. Рослина дуже витривала до холоду і спеки, але потребує постійної вологи.

Страусовий папороть

Ця рослина дає їстівні молоді пагони, які збирають ранньою весною, поки вони ще закручені у "спіралі". Їх обов'язково потрібно добре термічно обробляти. Рослина любить тінь і вологі місця, тому часто росте під деревами.

Хрін

Як і м'ята, він швидко розростається, тому садівники радять вирощувати його в контейнерах або обмежувати коріння, щоб рослина не заполонила весь город.

Збирають хрін пізно восени, після перших легких заморозків. Основний корінь викопують, а частину бічних корінців одразу висаджують назад. Навіть маленький шматочок кореня здатен вирости в нову рослину вже наступного сезону.

Хрін дуже легко вирощувати, і часто його стає навіть більше, ніж потрібно / Фото Pinterest

Любисток

Маловідома багаторічна рослина, яка одночасно є і овочем, і пряною зеленню. Він має сильний аромат і смак, схожий на селеру. Їстівними є всі частини рослини – листя, стебла, коріння та насіння. Любисток часто додають у супи, салати та інші солоні страви.

Любисток можна заморожувати на зиму / Фото Pinterest

Які овочі слід посадити у травні?

Середина травня – один із найкращих періодів для висаджування овочів. Земля вже добре прогріта, стає тепліше, а ризик заморозків значно менший. Саме в цей час більшість культур можна висаджувати у відкритий ґрунт або переносити розсаду на грядки.

У другій половині травня городники активно висаджують помідори. Томати люблять тепло, сонце та регулярний полив. Для хорошого росту їм також потрібен пухкий ґрунт і захист від сильного вітру.

Огірки теж висаджують саме в цей період – або насінням у ґрунт, або готовою розсадою. Вони добре ростуть у теплі та потребують багато вологи.

Перець і баклажани дуже чутливі до холоду, тому їх висаджують лише після стабільного потепління. Навіть коротке похолодання може пошкодити молоді рослини.

Кабачки та гарбузи люблять тепло, вологу і простір. Їх не варто садити занадто близько один до одного. Для кращого врожаю в лунки часто додають компост або перегній.

Морква, буряк і редис добре переносять прохолодну погоду. Редис дозріває особливо швидко – перший урожай можна отримати вже за кілька тижнів. Щоб коренеплоди були великими й рівними, їм потрібні пухкий ґрунт, регулярний полив і проріджування.