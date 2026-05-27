Усі їх мали у 60-х: кухонні сидіння, які повертаються у 2026 році

У 1960-х роках у багатьох кухнях і закусочних були м'які вбудовані сидіння – банкетки. Це такі затишні куточки зі столом і лавками, де було зручно снідати, вечеряти або просто спілкуватися. І тепер цей ретро-формат знову повертається в інтер'єри.

У 2026 році банкетки стали одним із головних трендів кухонного дизайну. Дизайнери знову звернулися до цієї ідеї, бо вона одночасно і красива, і практична. Про це пише House Digest.

Чому банкетки знову у тренді?

Такі сидіння створюють відчуття затишку, економлять простір і добре підходять для сімейних або дружніх зустрічей. Сучасні варіанти вже не обов’язково нагадують вінілові лавки з минулого — тепер це можуть бути стильні м'які куточки з тканини або дерева.

Банкетки бувають різної форми: L-подібні, U-подібні або округлі. Вони ідеально підходять для кутів кухні, ніш або простору біля вікна.

Є дорогі індивідуальні варіанти, але можна знайти і бюджетні рішення – наприклад, готові лавки з місцем для зберігання або невеликі диванчики, які легко поставити навіть у маленькій кухні.

Також у моду входять і вінтажні варіанти – люди шукають оригінальні банкетки 60-х років на барахолках або онлайн-платформах.

Кухня знову стає не тільки місцем для готування, а й комфортним простором для відпочинку та спілкування

До слова, у 70 – 80-х роках популярними були кухонні "вікна-передачі". Пізніше вони зникли через моду на відкриті простори. Але у 2026 році цей елемент несподівано повертається в дизайн кухонь.

Як пише Homes and Gardens, причина в тому, що люди знову хочуть балансу: не повної відкритості, а трохи приватності й зонування.

Такі віконця дозволяють залишати кухню окремим простором, але при цьому підтримувати контакт між кімнатами – подавати страви, спілкуватися, не ізолюючись повністю.

Сучасні версії набагато стильніші: це акуратно вбудовані отвори зі склом, іноді матовим або рифленим, які пропускають світло, але частково приховують кухню. Їх зазвичай планують ще на етапі проєкту, як частину інтер'єру.

