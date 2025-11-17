Це роблять усі: яка проста дія непомітно руйнує ваш дім

Експерти попереджають: одна буденна звичка, яку люди виконують автоматично після душу, може створювати ідеальні умови для небезпечної цвілі – і поступово руйнувати ваш дім.

Звідки береться цвіль і чому вона така небезпечна?

Цвіль – це грибок, який швидко розмножується на вологих поверхнях. Потрапляючи під плитку, у стіни чи стелю, вона спричиняє:

темні плями,

затхлий запах,

гниття матеріалів,

поступове псування приміщення.

Для людей з алергіями її спори можуть викликати чхання, закладеність носа чи висипання, а деякі види навіть продукують токсичні мікотоксини.

Найсприятливіше середовище для цвілі – підвищена вологість у приміщенні, понад 50 – 60%. Вона накопичується через погану вентиляцію, протікання або неправильний догляд за ванною кімнатою. Фахівці радять регулярно контролювати рівень вологості, усувати найменші протікання та щороку герметизувати шви плитки, особливо у вологих зонах.



Яка проста дія непомітно руйнує ваш дім / Фото Unsplash

Яка звичка непомітно руйнує ваш дім?

Головна помилка – закривати двері ванної кімнати під час та після прийняття душу. У закритому просторі волога не має куди подітися, тож довго залишається на стінах, стелі й підлозі. Саме це створює ідеальні умови для стрімкого росту цвілі.

Замість цього експерти рекомендують:

залишати двері ванної кімнати відчиненими;

відкривати вікно або вмикати витяжний вентилятор;

після душу тримати шторку або дверцята душу відкритими, щоб прискорити висихання поверхонь.

Навіть такі дрібні кроки можуть суттєво знизити вологість і не допустити утворення небезпечної цвілі. Головне правило – повітря має циркулювати.

