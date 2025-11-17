Укр Рус
Дом Уютный дом Це роблять усі: яка проста дія непомітно руйнує ваш дім
17 ноября, 12:15
2

Это делают все: какое простое действие незаметно разрушает ваш дом

Алена Гогунская
Основні тези
  • Закрытые двери ванной комнаты во время и после душа создают условия для роста плесени из-за задержки влажности.
  • Эксперты советуют оставлять дверь ванной открытой и включать вытяжной вентилятор для уменьшения влажности.

Эксперты предупреждают: одна обыденная привычка, которую люди выполняют автоматически после душа, может создавать идеальные условия для опасной плесени – и постепенно разрушать ваш дом.

Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на goodhousekeeping.

Откуда берется плесень и почему она так опасна?

Плесень – это грибок, который быстро размножается на влажных поверхностях. Попадая под плитку, в стены или потолок, она вызывает:

  • темные пятна,
  • затхлый запах,
  • гниение материалов,
  • постепенную порчу помещения.

Для людей с аллергиями ее споры могут вызвать чихание, заложенность носа или высыпания, а некоторые виды даже продуцируют токсичные микотоксины.

Самая благоприятная среда для плесени – повышенная влажность в помещении, более 50 – 60%. Она накапливается из-за плохой вентиляции, протечек или неправильного ухода за ванной комнатой. Специалисты советуют регулярно контролировать уровень влажности, устранять малейшие протечки и ежегодно герметизировать швы плитки, особенно во влажных зонах.


Какое простое действие незаметно разрушает ваш дом / Фото Unsplash

Какая привычка незаметно разрушает ваш дом?

Главная ошибка – закрывать двери ванной комнаты во время и после принятия душа. В закрытом пространстве влаге некуда деваться, поэтому долго остается на стенах, потолке и полу. Именно это создает идеальные условия для стремительного роста плесени.

Вместо этого эксперты рекомендуют:

  • оставлять дверь ванной комнаты открытой;
  • открывать окно или включать вытяжной вентилятор;
  • после душа держать шторку или дверцу душа открытыми, чтобы ускорить высыхание поверхностей.

Даже такие мелкие шаги могут существенно снизить влажность и не допустить образования опасной плесени. Главное правило – воздух должен циркулировать.

