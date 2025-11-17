Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на goodhousekeeping.

Откуда берется плесень и почему она так опасна?

Плесень – это грибок, который быстро размножается на влажных поверхностях. Попадая под плитку, в стены или потолок, она вызывает:

темные пятна,

затхлый запах,

гниение материалов,

постепенную порчу помещения.

Для людей с аллергиями ее споры могут вызвать чихание, заложенность носа или высыпания, а некоторые виды даже продуцируют токсичные микотоксины.

Самая благоприятная среда для плесени – повышенная влажность в помещении, более 50 – 60%. Она накапливается из-за плохой вентиляции, протечек или неправильного ухода за ванной комнатой. Специалисты советуют регулярно контролировать уровень влажности, устранять малейшие протечки и ежегодно герметизировать швы плитки, особенно во влажных зонах.



Какая привычка незаметно разрушает ваш дом?

Главная ошибка – закрывать двери ванной комнаты во время и после принятия душа. В закрытом пространстве влаге некуда деваться, поэтому долго остается на стенах, потолке и полу. Именно это создает идеальные условия для стремительного роста плесени.

Вместо этого эксперты рекомендуют:

оставлять дверь ванной комнаты открытой;

открывать окно или включать вытяжной вентилятор;

после душа держать шторку или дверцу душа открытыми, чтобы ускорить высыхание поверхностей.

Даже такие мелкие шаги могут существенно снизить влажность и не допустить образования опасной плесени. Главное правило – воздух должен циркулировать.

