Дерев'яні меблі будуть як нові: цей чудодійний засіб є у більшості вдома

Дерев'яні меблі – це вічна класика. Проте без належного догляду вони швидко тьмяніють.

Дерево має природний блиск, але для його збереження потрібне регулярне очищення та полірування. Спеціальні засоби для дерева не завжди доступні за ціною або їх складно знайти. Про це пише Express.

Як повернути дерев'яним меблям втрачений блиск?

Дизайнерка з інтер'єру Еллі Браун пояснила, чому дерев'яні меблі втрачають блиск і який звичайний побутовий продукт допоможе його повернути.

Дистильований оцет – один із найпростіших способів видалити жир і наліт. Він руйнує шар забруднень, який робить поверхню тьмяною, дозволяючи природному кольору дерева знову проявитися,

– каже Еллі.

Вона радить змішати білий оцет з водою у пропорції 1:1. Потім злегка змочіть м'яку тканину й акуратно протріть поверхню вздовж волокон дерева. Одразу після цього витріть насухо чистою тканиною.

На поверхні, які особливо тьмяні на вигляд, можна нанести невелику кількість олії, щоб повернути здоровий блиск. Головне – не перестаратися.

Одна з найпоширеніших помилок — використовувати занадто багато засобу. Саме це накопичення часто призводить до того, що меблі знову швидко стають тьмяними після прибирання.

Багато хто думає, що тьмяність означає пошкодження, але, за словами Еллі, це рідко буває так.

Сонячне світло, сухе повітря та перепади температур впливають на природні олії в деревині. Коли їх стає менше, поверхня стає пласкішою та менш блискучою. Щоденне використання також має значення, особливо в місцях частого контакту, таких як обідні столи та журнальні столики,

– пояснює дизайнерка.

6 речей, якими не можна чистити дерев'яні меблі

Дерев'яні меблі міцні та довговічні, але неправильне чищення може зіпсувати їхній вигляд і покриття. Про це пише The Spruce.

Чим не можна чистити дерево:

меламінові губки працюють як наждачний папір і дряпають поверхню;

працюють як наждачний папір і дряпають поверхню; засоби з аміаком поступово руйнують захисне покриття дерева;

поступово руйнують захисне покриття дерева; через велику кількість води дерево може розбухнути, деформуватися або покритися пліснявою;

дерево може розбухнути, деформуватися або покритися пліснявою; спирт та агресивні засоби пошкоджують лак і висушують поверхню;

та пошкоджують лак і висушують поверхню; засоби для миття скла часто містять аміак і спирт, тому можуть залишити плями та пересушити дерево.

Експерти радять чистити дерев'яні меблі спеціальними засобами для дерева, м'якою серветкою з мікрофібри, злегка вологою тканиною (не мокрою).

Меламінова губка може пошкодити дерев'яну поверхню / Фото Pinterest

Як позбутися чорної плісняви між плитками у ванній?

Пліснява з'являється через вологу й тепло, найчастіше на швах, герметику та шторці душу. Її треба прибирати швидко, бо вона шкідлива для здоров'я.

Не обов'язково купувати дорогі засоби від плісняви. Звичайна харчова сода добре очищає шви між плиткою у ванній.

Як почистити шви содою:

розбавте чайну ложку соди на пляшку води, збовтайте;

розпиліть на шви;

залишіть на 10 хвилин.

Після цього треба змити водою. Наприкінці ще раз збризніть содовим розчином і дайте висохнути – це допоможе запобігти повторній появі плісняви.