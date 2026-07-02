"Рідке золото" для томатів: старовинний рецепт добрива підкорює садівників

Замість дорогих добрив і складних схем підживлення багато садівників використовують давній домашній рецепт із кухонних інгредієнтів. Його часто називають "рідким золотом" для помідорів.

Завдяки цьому рецепту помідори не просто ростуть – вони активно розвиваються й дають рясний урожай. Про це пише BestFeed.

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Чим підживлювати помідори, аби плоди були великими і соковитими

Давній метод полягає у змішування дріжджів, бананової шкірки, цукру та води.

Сухі активні дріжджі у поєднанні з цукром і теплою водою сприяють розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті. Вони допомагають розкладати органічні речовини, завдяки чому рослини легше засвоюють поживні елементи.

Бананова шкірка багата на калій – один із найважливіших елементів для формування великих і соковитих плодів. Крім того, вона містить магній і фосфор, які також необхідні томатам.

Для приготування добрива знадобляться:

1 столова ложка сухих дріжджів;

1 столова ложка цукру;

1 склянка теплої води;

1 добре вимита бананова шкірка;

близько 5 літрів води для розведення.

Спершу розчиніть дріжджі та цукор у теплій воді. Залиште суміш на 2 години, щоб почалося бродіння. За цей час активно розмножуються корисні бактерії, запускаються природні процеси ферментації та утворюється поживний розчин, схожий за властивостями на родючий ґрунт.

Після того, як суміш настоялася, подрібніть бананову шкірку з невеликою кількістю води в блендері до однорідної маси.

Змішайте бананове пюре з дріжджовим розчином. Долийте решту води.

У результаті має вийти трохи каламутна рідина зі слабким природним запахом.

Утвореним розчином треба поливати ґрунт навколо кожного куща раз на 15 днів протягом усього сезону.

Вже через 5 – 8 тижнів також підживлення плоди починають помітно збільшуватися. Багато городників відзначають, що томати стають більшими, соковитішими та ароматнішими.

Уже через місяць плоди стануть більшими і ароматнішими / Фото Pinterest

Зверніть увагу! Не варто лити суміш на листя, особливо у вологу погоду, щоб не створювати сприятливих умов для розвитку грибкових захворювань. Також не можна використовувати концентрат без розведення – надлишок поживних речовин може пошкодити коріння.

Як зробити врожай помідорів ряснішим

Червень і липень – найважливіший період для помідорів, коли вони переходять від росту листя до формування плодів. Експертка з садівництва радить: