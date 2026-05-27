Найстильніше рішення у 2026 році: Дженніфер Лопес замінила паркан живою "зеленою стіною"

Дженніфер Лопес, як одна з найвідоміших зірок світу, особливо цінує приватність. Це добре видно і в її будинку – її подвір'я фактично перетворене на ізольований зелений простір, захищене від сторонніх поглядів.

Сад Дженніфер – це приклад так званого "живого паркану": густі зелені газони переходять у високі вічнозелені дерева та щільні кущі по периметру, які повністю закривають територію від зовнішнього світу. Про це пише Homes and gardens.

Чим особливий сад Дженніфер Лопес?

Такі насадження виконують не лише декоративну, а й практичну функцію – створюють повну приватність.

Експерти пояснюють, що замість звичайного паркану можна використовувати щільні зелені огорожі з вічнозелених рослин. Вони формують природний "екран", який робить двір затишним і захищеним – місцем для відпочинку, спорту або роботи просто неба.

Фахівці радять обирати швидкорослі та щільні рослини, наприклад лавр, тис, бук або туї. Вони формують густу зелену стіну, яка добре закриває ділянку.

Такі насадження корисні для природи: вони дають укриття птахам і запилювачам. Водночас догляд за ними потребує обережності, особливо навесні, коли триває сезон гніздування. Експерти радять у цей період не обрізати живоплоти, щоб не зашкодити птахам.

