Невидима проблема, через яку бойлер швидко зношується

Водонагрівач – один із найважливіших приладів у домі, адже саме він забезпечує гарячу воду. Зазвичай ми згадуємо про нього лише тоді, коли гаряча вода раптово зникає. Щоб уникнути такої ситуації, варто стежити за його станом і звертати увагу на тривожні ознаки.

Якщо ви помітили зниження тиску води, білий наліт на кранах або потріскування й "клацання" зсередини бойлера, можливо, всередині накопичився осад через жорстку воду. Про це пише House Digest.

Як захистити водонагрівач від жорсткої води?

Жорсткою називають воду з високим вмістом розчинених мінералів – кальцію та магнію. Під час нагрівання вони утворюють відкладення (накип). Хоча така вода не шкідлива для здоров'я, вона може пошкоджувати труби й побутову техніку.

Осад накопичується на дні бака, через що нагрівачу складніше працювати: вода гріється довше, рахунки за комунальні послуги можуть зрости, а термін служби приладу скорочується.

Найкращий спосіб профілактики – регулярне технічне обслуговування.

Фахівці радять промивати водонагрівач щонайменше раз на 6 – 12 місяців. Якщо під час зливу води виявлять кальцієвий осад, бак можуть очистити від накипу спеціальним засобом. Хоча промивання теоретично можна виконати самостійно (потрібно перекрити подачу води та нагрів, злити воду з бака й наповнити його знову), безпечніше довірити це професіоналам.

Ще одна можлива причина проблем – зношений анодний стрижень. Саме він "приймає на себе" мінеральні відкладення, захищаючи бак від корозії. З часом стрижень руйнується і потребує заміни. Коли анод повністю руйнується, корозія починає пошкоджувати сам бак. Іржа поступово роз'їдає метал ізсередини, і в певний момент з'являється раптовий витік.

Якщо ви помітили іржу на корпусі бойлера, це може бути сигналом, що анод пошкоджений.

Ви можете викликати сантехніка, щоб він перевірив і, за потреби, замінив анодний стрижень, якщо він занадто зіпсований і не працює належним чином.

Пам'ятайте, що регулярне обслуговування завжди обходиться дешевше, ніж повна заміна водонагрівача.

Бойлер часто виходить з ладу через накип / Фото з відкритих джерел

Через що ще бойлер може виходити з ладу?

Erie Insurance називає інші причини, через які водонагрівач може погано працювати:

Надмірний тиск води

Завеликий тиск може пошкодити водонагрівач, труби та інші прилади. Якщо ви помітили воду з переливної труби збоку бака, це може свідчити про надлишковий тиск.

Корозійні випари

Для процесу згоряння водонагрівачам потрібне повітря. Якщо якість повітря погана, можуть виникати проблеми. Особливо небезпечне повітря з корозійними речовинами, яке може пошкодити бак. Тому тримайте аміак, відбілювач та інші агресивні речовини подалі від водонагрівача.

Неправильний розмір бака

Водонагрівачі бувають різних розмірів залежно від потреб домогосподарства. Якщо пристрій замалий, він працюватиме з перевантаженням, що прискорить його знос.

Старість

Зазвичай водонагрівачі служать 8 – 12 років. Після цього ризик поломки зростає. Якщо з'являються проблеми з іржею, нагрівальним елементом або гасне запальник – можливо, причина саме у віці пристрою.

Як злити воду з бойлера?

Повне зливання води з бойлера – обов'язкова процедура під час обслуговування. Це потрібно для очищення бака від накипу, заміни магнієвого анода або демонтажу приладу.

Перед зливом обов'язково:

вимкніть бойлер із мережі;

перекрийте подачу холодної води;

дочекайтеся, поки вода охолоне (3 – 5 годин).

Найпростіший спосіб зливу – скористайтеся запобіжним клапаном: