Українці масово припускаються цієї помилки: чому кондиціонер "їсть" більше світла

Правильно налаштований кондиціонер допомагає підтримувати комфортну температуру в оселі та водночас зменшувати витрати на електроенергію. У спеку важливо не лише правильно вибрати режим роботи, а й регулярно обслуговувати техніку.

За рекомендаціями експертів, про які повідомляє видання NorthJersey із посиланням на Міністерство енергетики США, існують оптимальні налаштування кондиціонера, що забезпечують баланс між комфортом і енергоефективністю.

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Яку температуру встановити на кондиціонері?

Фахівці радять підтримувати температуру 25,5 градуси, коли вдома є люди. Уночі її можна трохи знизити, щоб забезпечити комфортний сон. Водночас діє просте правило: що вища температура встановлена на кондиціонері, то менше електроенергії він споживає.

Для додаткового охолодження кімнати можна використовувати стельовий вентилятор – він покращує циркуляцію повітря без потреби знижувати температуру на кондиціонері.

Як зменшити споживання електроенергії?

Щоб кондиціонер працював ефективніше, варто скористатися кількома простими порадами.

Програмований або "розумний" термостат дає змогу автоматично змінювати температуру відповідно до вашого розкладу. У регіонах із високою вологістю рекомендується використовувати режим осушення або окремий осушувач повітря, адже надлишок вологи посилює відчуття спеки.

дає змогу автоматично змінювати температуру відповідно до вашого розкладу. У регіонах із високою вологістю рекомендується використовувати режим осушення або окремий осушувач повітря, адже надлишок вологи посилює відчуття спеки. Удень варто тримати вікна зачиненими та закривати їх шторами або жалюзі, щоб обмежити нагрівання приміщення сонцем. Провітрювати оселю краще вночі або рано-вранці, коли температура повітря нижча.



Як зменшити споживання електроенергії кондиціонера / Фото Unsplash

Які деталі кондиціонера потрібно регулярно перевіряти?

Щоб система працювала ефективно та забезпечувала чисте повітря, важливо регулярно обслуговувати її основні компоненти.

Зовнішній теплообмінник. Забруднення зовнішнього блока погіршує теплообмін, через що кондиціонер працює довше та споживає більше електроенергії.

Забруднення зовнішнього блока погіршує теплообмін, через що кондиціонер працює довше та споживає більше електроенергії. Внутрішній випарник. Бруд на цьому елементі знижує ефективність охолодження й може сприяти появі цвілі та бактерій.

Бруд на цьому елементі знижує ефективність охолодження й може сприяти появі цвілі та бактерій. Рівень холодоагенту. Недостатня кількість фреону зменшує продуктивність кондиціонера та збільшує енергоспоживання. Перевіряти його має кваліфікований спеціаліст.

Недостатня кількість фреону зменшує продуктивність кондиціонера та збільшує енергоспоживання. Перевіряти його має кваліфікований спеціаліст. Вентилятор. Регулярне очищення лопатей і механізму вентилятора допомагає підтримувати нормальну циркуляцію повітря та ефективну роботу системи.

Раніше ми писали, що у розпал літа попит на кондиціонери традиційно різко зростає, а разом із ним – і кількість помилок під час їх монтажу. Неправильне встановлення зовнішнього блоку може призвести не лише до скарг сусідів, а й до вимушеного демонтажу або переробки робіт за власний кошт.