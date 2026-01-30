Кінець ери розкладних диванів: чому люди все частіше відмовляють від них у вітальні

Розкладний диван колись здавався ідеальним рішенням для вітальні – поєднував комфорт сидіння з можливістю розкладатися в ліжко для гостей. Однак у 2026 році багато дизайнів інтер'єрів і власників квартир почали відмовлятися від цих моделей.

Причин кілька, і вони пов'язані не лише з комфортом чи модою, а й із ширшими змінами в житлових просторах, стилі життя та пріоритетах у домашньому дизайні, повідомляє Ideal Home.

Чому люди все частіше відмовляються від розкладних диванів?

Витіснення розкладних диванів сучасними трендами

Хоча інформація про повальний занепад саме розкладних диванів наразі не є предметом великої кількості відкритих досліджень, загальні тренди в меблях і диванах свідчать про зміщення уваги на більш гнучкі, комфортні та стильні рішення.

Сучасні тренди у вітальні змінюють уявлення про меблі: від жорстких і структурованих моделей до більш м'яких, зручних форм, які краще вписуються в концепцію затишного, персоналізованого простору.

Простір і стиль життя – менше компромісів

Сучасні вітальні все частіше проектують як комфортні, багатофункціональні зони для відпочинку, зустрічей, роботи, вечірок і навіть сну. У такому контексті розкладний диван стає компромісом, який часто не задовольняє жодну з цих ролей повністю:

Розкладні механізми можуть бути важкими в експлуатації або займати додатковий простір. Спальне місце на розкладному дивані рідко комфортне для щоденного сну. Дизайн таких моделей часто виглядає застарілим або громіздким у сучасних інтер'єрах.

Це змушує багатьох обирати альтернативні меблеві рішення, які краще вписуються в їхній спосіб життя.

Що обирають замість розкладних диванів?

Експерти та стилісти Homes and Gardens пропонують кілька популярних альтернатив розкладним диванам, які є привабливими як з точки комфорту, так і дизайну:

Модульні дивани

Модульні дивани складаються з окремих елементів, які можна переставляти залежно від потреб – створювати довгі секції для прийому гостей або компактні зони для тіснішого сімейного відпочинку. Вони поєднують комфорт, стиль і гнучкість, що особливо цінується в сучасних квартирах з відкритим плануванням.



Модульні дивани – чудова альтернатива розкладним / Фото Pinterest

Окремі трансформовані місця для сну

Замість традиційних диванів багато вибирають окремі розкладні крісла-ліжка чи крісло-трансформери для гостей. Наприклад, моделі з функцією ліжка в компактному форматі стають альтернативою великому дивану: вони краще вписуються у сучасні інтер'єри та не займають зайвого місця, коли не використовуються як спальне місце.

Компактні "settee" і м'які крісла

У невеликих вітальнях орієнтуються на легші, повітряніші елементи, такі як settee – більш компактні дивани без громіздких механізмів, або набори м'яких крісел. Це дозволяє зберегти візуальний простір, легкість і індивідуальний стиль.



Компактні "settee" у дитячій / Фото Pinterest

Які відтінки стануть головними в інтер'єрах 2026?

У 2026 році в інтер'єрах будуть популярні природні кольори, такі як теплі нейтральні, коричневі, теракотові та глиняні відтінки. Тенденція спрямована на створення затишку і заземлення, з акцентом на земляні тони, які сприяють розслабленню та внутрішньому балансу. року