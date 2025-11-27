Тиха загроза вашій оселі: чому неможна залишати дверці пральної машинки відкритими
- Залишання дверцят пральної машини відкритими може призвести до появи цвілі та неприємного запаху через вологу, що залишається всередині.
- Фахівці рекомендують протирати ущільнювач після прання та закривати дверцята, залишаючи їх трохи відкритими для висихання, щоб запобігти пошкодженню машини.
Багато користувачів побутової техніки звикли залишати дверцята пральної машини відчиненими після прання. Насправді фахівці з безпеки та побутової техніки радять цього не робити.
Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Daily Dot.
Дивіться також Як правильно обрати бойлер, щоб не переплачувати роками: цікавий лайфхак
Чому не варто залишати двері пралки відчиненими?
Головна причина – потенційна поява цвілі та неприємного запаху. Волога всередині барабану і гумового ущільнювача може стати середовищем для розвитку бактерій і грибків. Це не лише погіршує запах у пралці, а й може призвести до забруднення одягу при наступних праннях.
Ще одна небезпека – пошкодження техніки. Якщо дверцята залишаються відчиненими, на них можуть потрапляти сторонні предмети, а гумове ущільнення може деформуватися або висохнути швидше, скорочуючи термін служби машини.
Що варто робити?
Фахівці HomeGearGeek радять після прання протирати ущільнювач сухою ганчіркою і закривати дверцята. Для повного висихання барабана можна залишати дверцята прищепленими, тобто трохи відкритими, але без ризику, що діти або тварини втрутяться. Дотримання цих простих правил допомагає зберегти техніку в робочому стані та уникнути неприємних запахів.
Чому не можна залишати дверцята пральної машини відчиненими / Фото Africa Images
Як правильно доглядати за пралкою?
Раніше ми писали, що важливо правильно доглядати за пральною машинкою, щоб вона прослужила якомога довше. До прикладу, потрібно:
- мити пральну машинку як зсередини, так і ззовні, щоб вона прослужила якомога довше;
- чистити барабан пральної машинки за допомогою спеціальних засобів або ж звичайною лимонною кислотою.