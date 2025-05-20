Норми не забороняють: чому в новобудовах тонкі стіни
- У новобудовах масового сегмента зменшують товщину стін для економії на матеріалах та збільшення площі квартир.
- Найгірша шумоізоляція в будинках з панельних, газобетонних та пінобетонних блоків, але її можна покращити спеціальними матеріалами.
У масовому сегменті головне – швидкість та економія. Тож звукоізоляція в таких будинках не є пріоритетом для забудовників.
Тож, хочеш ти цього чи ні, можна підслухати розмову сусідів або почути, як вони зливають воду в унітазі. Про це пише 24 Канал.
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Чому у новобудовах тонкі стіни
Будівельникам вигідно зменшувати товщину стін, щоб знизити витрати на бетон, цеглу та розчини.
Крім цього, чим тонші стіни, тим більше площі у квартирі, яку можна продати. Навіть +2 – 3 квадратні метри на кожній квартирі – це великі прибутки для забудовника.
Нині у багатьох новобудовах використовують монолітно-каркасну технологію. Тобто опорою є лише бетонні колони та перекриття.
У таких будинках стіни не несуть навантаження, тож не потребують великої товщини. А тому виконують лише функцію перегородок.
Стіни у новобудовах часто з легких матеріалів / Pexels
У яких будинках погана шумоізоляція?
Найгірша шумоізоляція у будинках, які побудовані з панельних, газобетонних та пінобетонних блоків.
У житлі бізнес та преміумкласу звукоізоляція значно краща. Однак навіть у найдешевшому будинку ситуацію можна виправити.
Наприклад, покращити звукоізоляцію у квартирі можна, встановивши спеціальні звукоізоляційні панелі, стелю з шумоізоляцією, а також замінивши підлогу.