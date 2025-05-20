Тож, хочеш ти цього чи ні, можна підслухати розмову сусідів або почути, як вони зливають воду в унітазі. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чому у хрущовках погана шумоізоляція: з'явилася відповідь на одвічне питання

Чому у новобудовах тонкі стіни

Будівельникам вигідно зменшувати товщину стін, щоб знизити витрати на бетон, цеглу та розчини.

Крім цього, чим тонші стіни, тим більше площі у квартирі, яку можна продати. Навіть +2 – 3 квадратні метри на кожній квартирі – це великі прибутки для забудовника.

Нині у багатьох новобудовах використовують монолітно-каркасну технологію. Тобто опорою є лише бетонні колони та перекриття.

У таких будинках стіни не несуть навантаження, тож не потребують великої товщини. А тому виконують лише функцію перегородок.



Стіни у новобудовах часто з легких матеріалів / Pexels

У яких будинках погана шумоізоляція? Найгірша шумоізоляція у будинках, які побудовані з панельних, газобетонних та пінобетонних блоків.

У житлі бізнес та преміумкласу звукоізоляція значно краща. Однак навіть у найдешевшому будинку ситуацію можна виправити.

Наприклад, покращити звукоізоляцію у квартирі можна, встановивши спеціальні звукоізоляційні панелі, стелю з шумоізоляцією, а також замінивши підлогу.