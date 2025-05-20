Поэтому, хочешь ты этого или нет, можно подслушать разговор соседей или услышать, как они сливают воду в унитазе. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему в новостройках тонкие стены

Строителям выгодно уменьшать толщину стен, чтобы снизить расходы на бетон, кирпич и растворы.

Кроме этого, чем тоньше стены, тем больше площади в квартире, которую можно продать. Даже +2 – 3 квадратных метра на каждой квартире – это большие прибыли для застройщика.

Сейчас во многих новостройках используют монолитно-каркасную технологию. То есть опорой являются только бетонные колонны и перекрытия.

В таких домах стены не несут нагрузки, поэтому не требуют большой толщины. Поэтому выполняют только функцию перегородок.



Стены в новостройках часто из легких материалов / Pexels

В каких домах плохая шумоизоляция? Худшая шумоизоляция в домах, которые построены из панельных, газобетонных и пенобетонных блоков.

В жилье бизнес и премиум-класса звукоизоляция значительно лучше. Однако даже в самом дешевом доме ситуацию можно исправить.

Например, улучшить звукоизоляцию в квартире можно, установив специальные звукоизоляционные панели, потолок с шумоизоляцией, а также заменив пол.