Поэтому, хочешь ты этого или нет, можно подслушать разговор соседей или услышать, как они сливают воду в унитазе. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему в новостройках тонкие стены
Строителям выгодно уменьшать толщину стен, чтобы снизить расходы на бетон, кирпич и растворы.
Кроме этого, чем тоньше стены, тем больше площади в квартире, которую можно продать. Даже +2 – 3 квадратных метра на каждой квартире – это большие прибыли для застройщика.
Сейчас во многих новостройках используют монолитно-каркасную технологию. То есть опорой являются только бетонные колонны и перекрытия.
В таких домах стены не несут нагрузки, поэтому не требуют большой толщины. Поэтому выполняют только функцию перегородок.
Стены в новостройках часто из легких материалов / Pexels
В каких домах плохая шумоизоляция?
Худшая шумоизоляция в домах, которые построены из панельных, газобетонных и пенобетонных блоков.
В жилье бизнес и премиум-класса звукоизоляция значительно лучше. Однако даже в самом дешевом доме ситуацию можно исправить.
Например, улучшить звукоизоляцию в квартире можно, установив специальные звукоизоляционные панели, потолок с шумоизоляцией, а также заменив пол.