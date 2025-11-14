Через цю помилку пилосос працює впівсили: експерти розкрили причину

Інколи буває, що пилосос почав гірше всмоктувати пил, швидко перегрівається або працює значно голосніше, ніж раніше. Як з'ясували технічні спеціалісти, у більшості випадків причина одна і її легко можна уникнути.

Такі незручності трапляються через те, що власники забувають регулярно чистити фільтр. Як наслідок – продуктивність техніки падає майже вдвічі. Як цього уникнути – розкаже 24 Канал з посиланням на Reddit.

Чому забруднений фільтр "краде" потужність?

Фільтр відповідає за очищення повітря, яке циркулює всередині пилососа. Але коли він забивається пилом, шерстю чи дрібним сміттям, повітряний потік блокується, і мотору доводиться працювати з перевантаженням. Внаслідок цього знижується сила всмоктування, підвищується нагрівання та споживання енергії. У деяких моделей це навіть може призвести до передчасного виходу двигуна з ладу.



Через цю помилку пилосос працює впівсили / Фото Unsplash

Як часто потрібно чистити фільтр?

Фахівці Southern Living радять робити це принаймні раз на 2 – 3 тижні, а в домівках із домашніми тваринами – щотижня. У сучасних моделях пилососів зазвичай передбачені два фільтри:

попередній,

HEPA.

Перший можна промивати під водою, тоді як HEPA-фільтр залежно від типу – чистять сухим способом або замінюють раз на кілька місяців.

Експерти попереджають:

невчасне чищення фільтрів може знизити продуктивність пилососа до 40 – 60%,

збільшити споживання електроенергії,

спричинити перегрівання двигуна.

Регулярне обслуговування дозволяє подовжити строк служби техніки та зберегти її ефективність.

