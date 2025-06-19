Зменшаться втрати енергії: як і для чого чистити змійовики холодильника

Холодильник – один із найбільш енергоємних приладів у домі. І небагато хто замислюється, що несвоєчасне обслуговування може не лише зменшити ефективність приладу, але й помітно збільшити рахунки за електроенергію.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, один із ключових, але часто ігнорованих компонентів цієї проблеми – це змійовики (котушки) холодильника. Чому так важливо чистити їх та як часто це слід робити, розповідаємо далі.

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Що таке змійовики холодильника і навіщо вони потрібні

Змійовики – це деталі, які виводять тепло зсередини холодильника назовні. Їх можна знайти або на задній стінці приладу, або в нижній частині.

Найчастіше їх порівнюють із радіатором. Коли на змійовиках накопичується пил, це як накрити радіатор ковдрою – він просто не може ефективно працювати.

Пил, шерсть тварин, бруд – усе це осідає на змійовиках і зменшує їхню здатність ефективно відводити тепло. Забруднені змійовики змушують компресор працювати довше та інтенсивніше, щоб зберегти задану температуру.

Внаслідок цього збільшується споживання електроенергії, підвищується ризик поломки й компресора, і навіть може зіпсуватися їжа через нерівномірне охолодження.

Іншими частими проявами проблем зі змійовиками є:

Нестабільна температура всередині холодильника.

Шум під час роботи.

Підвищення рахунків за електроенергію без видимих причин.

Холодильник працює майже без зупинки.

Коли час чистити змійовики

Чистити ці деталі варто щонайменше раз на рік. Але є винятки:

Двічі на рік – якщо у вас є домашні тварини, що линяють, або ви живете в пиловому середовищі.

Щовесни та щоосені – для найкращого результату. Це також зручно поєднувати з сезонним прибиранням.

Як правильно чистити змійовики

Більшість моделей дозволяє зробити це самостійно за допомогою спеціальної щітки або пилососа з тонкою насадкою. Але не всі прилади мають легкий доступ до змійовиків. Якщо вони приховані за панеллю або важкодоступні, краще звернутися до фахівця.

Також якщо після чищення ви не помічаєте змін у роботі холодильника – це ще один привід викликати спеціаліста. Особливо, якщо є сліди шкідників чи гризунів.

До слова, холодильник – не єдиний енергоємний прилад вдома. Деяка побутова техніка суттєво збільшує рахунки, адже споживає багато електроенергії.