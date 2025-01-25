Затишна атмосфера, але плачевні наслідки: чому дрова тріщать та "стріляють" у вогні

Тріск дров у каміні чи печі створює затишну домашню атмосферу. Однак цей звук може й бути попередженням про погані наслідки.

Чому дрова "стріляють" у вогні та чи добре це для печі, каміна чи котла – розповідає 24 Канал з посиланням на Baza Drov.

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Чому тріщать дрова

Потріскування дров у каміні радує слух та створює затишну атмосферу. Однак слід знати істинні причини, чому деревина "стріляє" під час горіння. Річ у тім, що це може мати погані наслідки для димоходу.

Звісно, тріскотіння дров у вогні є природним процесом, який відбувається через структуру дерева та вміст у ньому вологи чи смоли. Так, дрова можуть тріщати через надмірну вологу. Щоб деревина гарно горіла, її слід просушити. Ідеальним варіантом є вологість до 15 – 25%. Проте навіть у повністю сухих полінах залишається частинка вологи, яка, випаровуючись, тріщить.



Чому дрова у каміні "стріляють" / Фото Freepik

Однак дрова можуть "стріляти" й через породу. Так, хвойні дерева (сосна чи ялина) мають високу смолистість. Через це деревина не лише гучно тріщить, а й дуже яскраво іскрить. Це яскраве і затишне видовище насправді має дуже погані наслідки. Смола осідає на димоході, через що його доведеться чистити. Крім того, таке іскріння може бути небезпечним, якщо камін відкритий. "Постріл" деревини може навіть спровокувати пожежу.

У будь-якому випадку, якщо дрова надто вологі або смолисті, тріск може бути надто сильним. Це зменшує якість горіння і навіть викликає небезпеку через розлітання іскор. Крім того, надмірна кількість тріскучих дров може утворювати більше диму, що не завжди добре для приміщень із поганою вентиляцією.

Саме тому експерти не радять топити хвойними породами дерева, адже вони приносять чимало клопоту. Якщо хочете додати більше атмосфери чи затишку, то краще обрати поліна вишні. Це фруктове дерево не лише добре горить, а й наповнює кімнату приємним ароматом.