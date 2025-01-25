Почему дрова "стреляют" в огне и хорошо ли это для печи, камина или котла – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Baza Drov.

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Почему трещат дрова

Потрескивание дров в камине радует слух и создает уютную атмосферу. Однако следует знать истинные причины, почему древесина "стреляет" во время горения. Дело в том, что это может иметь плохие последствия для дымохода.

Конечно, треск дров в огне является естественным процессом, который происходит из-за структуры дерева и содержание в нем влаги или смолы. Так, дрова могут трещать из-за чрезмерной влаги. Чтобы древесина хорошо горела, ее следует просушить. Идеальным вариантом является влажность до 15 – 25%. Однако даже в полностью сухих поленьях остается частица влаги, которая, испаряясь, трещит.



Почему дрова в камине "стреляют" / Фото Freepik

Однако дрова могут "стрелять" и из-за породы. Так, хвойные деревья (сосна или ель) имеют высокую смолистость. Поэтому древесина не только громко трещит, но и очень ярко искрит. Это яркое и уютное зрелище на самом деле имеет очень плохие последствия. Смола оседает на дымоходе, из-за чего его придется чистить. Кроме того, такое искрение может быть опасным, если камин открыт. "Выстрел" древесины может даже спровоцировать пожар.

В любом случае, если дрова слишком влажные или смолистые, треск может быть слишком сильным. Это уменьшает качество горения и даже вызывает опасность из-за разлетания искр. Кроме того, чрезмерное количество трескучих дров может образовывать больше дыма, что не всегда хорошо для помещений с плохой вентиляцией.

Именно поэтому эксперты не советуют топить хвойными породами дерева, ведь они приносят немало хлопот. Если хотите добавить больше атмосферы или уюта, то лучше выбрать поленья вишни. Это фруктовое дерево не только хорошо горит, но и наполняет комнату приятным ароматом.