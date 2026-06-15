"Аеродинамічна" вітальня Роберта Дауні-молодшого підкорила дизайнерів

Оскароносний Роберт Дауні-молодший, відомий роллю Тоні Старка в "Залізній людині", у реальному житті мешкає зовсім не в футуристичному "мегадомі", як у фільмі. Головна ідея інтер'єру тут – комфорт і природність, а не ефектність.

Ключова особливість дому актора – плавні, округлі форми. Жодних різких кутів чи "холодної" геометрії. Усе побудовано на м'яких лініях, які створюють відчуття спокою й затишку. Про це пише Homes and gardens.

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Чому вітальня Роберта Дауні-молодшого – це тренд 2026 року?

Дизайнери все частіше відмовляються від суворих прямих ліній на користь "живих" форм. Усе тому, що люди хочуть бачити свій дім більш природним, і затишним – особливо влітку, коли простір стає місцем для відпочинку та спілкування.

Округлі меблі:

роблять інтер'єр м'якшим і "теплішим";

додають відчуття руху й плавності;

краще поєднуються з природними мотивами;

створюють атмосферу спокою без перевантаження деталями.

Цей тренд пов'язаний із концепцією біофільного дизайну – підходу, який базується на думці, що людина інстинктивнотягнеться до природи. Тому інтер'єри, які імітують природні форми, матеріали та кольори, позитивно впливають на самопочуття.

Дизайнери пояснюють: ми все більше прагнемо "втекти" від міста й стресу, навіть залишаючись удома. Тому органічні форми, м'які текстури й природні відтінки стають новою нормою. У вітальні Дауні-молодшого цей підхід видно всюди – від округлих диванів і крісел до плавних кавових столиків і декоративних елементів.

Вітальня Роберта Дауні-молодшого: дивіться фото

Раніше ми писали про вітальню акторки Енн Гетевей. Зірка відмовилася від типового світлого каліфорнійського стилю й обрала теплий інтер'єр із деревом та зеленими відтінками. Її будинок у Південній Каліфорнії, натхненний швейцарськими шале.

Дизайнери кажуть, що зараз люди все частіше обирають не холодний мінімалізм, а теплі "атмосферні" інтер'єри, які нагадують затишний гірський будинок.