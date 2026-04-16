Не шафа і не передпокій: геніальне місце для зберігання взуття, про яке часто забувають

Взуття часто залишають біля вхідних дверей. Через це передпокій видається захаращеним, особливо якщо він маленький.

У будинках із кількома поверхами, де вхід розташований біля сходів, простір під ними можна ефективно використати для зберігання взуття. Про це пише House Digest.

Дивіться також Дизайнери назвали 4 головні кольори кухонних шаф у 2026 році

Де можна зберігати взуття вдома?

Його облаштовують по-різному: встановлюють висувні шухляди, роблять приховані шафки або створюють підйомні сходинки, які відкривають доступ до внутрішнього відсіку.

Найчастіше як "кришку" використовують одну – дві нижні сходинки – їх піднімають, і під ними відкривається невелике, але зручне місце для зберігання.

Як можна зберігати взуття: дивіться відео

Таке рішення допомагає прибрати взуття з передпокою, звільнити простір і уникнути громіздких полиць. Воно підходить навіть для сходів, які з обох боків оточені стінами, де неможливо встановити звичайні дверцята чи шухляди.

Водночас реалізація цього рішення потребує досвіду: важливо правильно розрахувати розміри, вирівняти сходинки, забезпечити міцність конструкції та дотриматися будівельних норм. Без цього сходи можуть стати небезпечними.

Є і недолік: користуватися таким сховищем не надто зручно і швидко, адже щоразу потрібно піднімати сходинку та закривати її назад. Тому його краще використовувати для сезонного взуття, а щоденне залишати у легкому доступі.

Найкращі способи зберігання взуття

Підтримувати порядок у передпокої можна без зайвих зусиль. Якщо взуття накопичується і створює безлад, варто змінити підхід до зберігання – багато простих і зручних рішень. Про це пише Southern Living.

Пластикові контейнери

Складайте сезонне взуття у прозорі коробки з кришками – так воно не запилиться, і завжди буде видно, що всередині.

Полички як у магазині

Розмістіть полиці в кутку кімнати та розкладіть взуття за кольором або типом.

Лава з місцем для взуття

Переносну лавку можна поставити будь-де – у коридорі, біля гаража або навіть у шафі.

Лава з відсіками

Під сидінням зробіть розділення – так кожен матиме місце для свого взуття, і його буде легко дістати.

Комод замість полиці

Зберігайте взуття у звичайному комоді – це допоможе приховати безлад.

Полиці з дерев'яних планок

Стильний варіант – відкриті полиці, де взуття як декор.

Висувні шухляди

Дозволяють зберігати більше пар і зручно організувати простір для кожного.

Кошик або ящик

Простий спосіб – складати взуття в коробку чи кошик біля входу.

Шафа для взуття

Ідеальний варіант, якщо не хочеться, щоб взуття було на видноті – все сховано, але під рукою.

Зручне зберігання взуття може бути і практичним, і красивим – достатньо обрати варіант, який підходить саме для вашого простору.

Чому залишати ключ у замку – це небезпечно