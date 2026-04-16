Не шафа і не передпокій: геніальне місце для зберігання взуття, про яке часто забувають
- Простір під сходами можна використовувати для зберігання взуття, облаштовуючи висувні шухляди або приховані шафки.
- Це рішення звільняє передпокій від зайвих речей.
Взуття часто залишають біля вхідних дверей. Через це передпокій видається захаращеним, особливо якщо він маленький.
У будинках із кількома поверхами, де вхід розташований біля сходів, простір під ними можна ефективно використати для зберігання взуття. Про це пише House Digest.
Дивіться також Дизайнери назвали 4 головні кольори кухонних шаф у 2026 році
Де можна зберігати взуття вдома?
Його облаштовують по-різному: встановлюють висувні шухляди, роблять приховані шафки або створюють підйомні сходинки, які відкривають доступ до внутрішнього відсіку.
Найчастіше як "кришку" використовують одну – дві нижні сходинки – їх піднімають, і під ними відкривається невелике, але зручне місце для зберігання.
Таке рішення допомагає прибрати взуття з передпокою, звільнити простір і уникнути громіздких полиць. Воно підходить навіть для сходів, які з обох боків оточені стінами, де неможливо встановити звичайні дверцята чи шухляди.
Водночас реалізація цього рішення потребує досвіду: важливо правильно розрахувати розміри, вирівняти сходинки, забезпечити міцність конструкції та дотриматися будівельних норм. Без цього сходи можуть стати небезпечними.
Є і недолік: користуватися таким сховищем не надто зручно і швидко, адже щоразу потрібно піднімати сходинку та закривати її назад. Тому його краще використовувати для сезонного взуття, а щоденне залишати у легкому доступі.
Найкращі способи зберігання взуття
Підтримувати порядок у передпокої можна без зайвих зусиль. Якщо взуття накопичується і створює безлад, варто змінити підхід до зберігання – багато простих і зручних рішень. Про це пише Southern Living.
Пластикові контейнери
Складайте сезонне взуття у прозорі коробки з кришками – так воно не запилиться, і завжди буде видно, що всередині.
Полички як у магазині
Розмістіть полиці в кутку кімнати та розкладіть взуття за кольором або типом.
Лава з місцем для взуття
Переносну лавку можна поставити будь-де – у коридорі, біля гаража або навіть у шафі.
Лава з відсіками
Під сидінням зробіть розділення – так кожен матиме місце для свого взуття, і його буде легко дістати.
Комод замість полиці
Зберігайте взуття у звичайному комоді – це допоможе приховати безлад.
Полиці з дерев'яних планок
Стильний варіант – відкриті полиці, де взуття як декор.
Висувні шухляди
Дозволяють зберігати більше пар і зручно організувати простір для кожного.
Кошик або ящик
Простий спосіб – складати взуття в коробку чи кошик біля входу.
Шафа для взуття
Ідеальний варіант, якщо не хочеться, щоб взуття було на видноті – все сховано, але під рукою.
Зручне зберігання взуття може бути і практичним, і красивим – достатньо обрати варіант, який підходить саме для вашого простору.
Чому залишати ключ у замку – це небезпечно
Багато людей думають, що ключ у замку зсередини робить дім безпечнішим, але це помилка. Насправді він не захищає від злодіїв і може навіть допомогти їм.
Досвідчені крадії можуть використовувати техніку "бампінгу", коли спеціальний ключ і короткий удар дозволяють швидко відкрити замок за кілька секунд без видимих слідів. Тому ключ у замку не є перепоною.
Є й інші ризики: якщо ключ залишити всередині, двері може бути складно відкрити ззовні, а в екстрених ситуаціях це може завадити рятувальникам швидко потрапити в приміщення.
Найкраще рішення – не залишати ключ у замку, а використовувати надійніший захист: якісний замок, сигналізацію, камери або датчики руху.