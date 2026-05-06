Світлі чи темні стіни: що виграє у реальному житті

Вибір кольору стін – це не лише питання смаку, а й практичності. Дизайнери дедалі частіше наголошують: світлі й темні відтінки по-різному впливають не тільки на вигляд кімнати, а й на комфорт у повсякденному житті.

Як зазначає Architectural Digest, світлі стіни традиційно вважаються універсальним рішенням, однак не все так однозначно.

Які переваги світлих стін?

Вони відбивають світло, завдяки чому кімната здається більш просторою, світлою та "повітряною". Особливо це актуально для невеликих квартир або приміщень із недостатнім природним освітленням. Експерти зазначають, що світлі відтінки допомагають візуально розширити простір і зробити його більш відкритим.

Втім, у повсякденному житті такі стіни мають і мінуси. На них швидше помітні плями, потертості та сліди від рук, особливо у коридорах чи кухнях. Тому їх доводиться частіше мити або оновлювати.

У чому перевага темних стін?

Темні стіни, навпаки, створюють глибину та атмосферу затишку. Вони виглядають ефектно й додають інтер'єру "дорогого" вигляду. Крім того, на темних поверхнях менш помітні дрібні забруднення чи нерівності стін. Але є і суттєві недоліки: темні кольори поглинають світло, через що кімната може здаватися меншою та похмурішою. У приміщеннях із поганим освітленням це може створювати відчуття тиску та дискомфорту.



У результаті дизайнери сходяться на компромісі: світлі стіни – практичніші для маленьких і темних кімнат темні – краще працюють у просторих приміщеннях або як акцент. Найкраще рішення – комбінувати обидва варіанти: наприклад, робити одну акцентну темну стіну або поєднувати глибокі відтінки зі світлими меблями та текстилем. Такий підхід дозволяє отримати і стиль, і комфорт.

Що ще радять експерти?

Видання The Spruce радить не зациклюватися на традиційних колірних схемах, які зазвичай асоціюються з конкретними стилями інтер'єру. Натомість експерти пропонують відштовхуватися від власних уподобань і обирати улюблений колір як основу для всього простору.

Такий підхід дозволяє створити більш індивідуальну та цілісну палітру в домі. Обраний базовий відтінок можна поступово розвивати, додаючи до нього різні нюанси, контрастні або нейтральні кольори. У результаті інтер'єр виглядає гармонійно, але водночас відображає характер і стиль власника, а не лише правила дизайну.

Які відтінки знову в тренді в інтер'єрах у 2026 році?

У 2026 році в дизайні інтер'єрів спостерігається повернення добре відомих кольорів, які отримують сучасне переосмислення.

Дизайнери знову звертаються до таких відтінків, як:

авокадо-зелений,

бузковий,

теракотовий,

м'яка магнолія та насичений шоколадно-коричневий, але використовують їх у більш спокійних і гармонійних поєднаннях.

Кожен із цих кольорів допомагає сформувати певну атмосферу в приміщенні – від затишної й теплої до легкої та повітряної. Паралельно з поверненням ретро-палітр зростає інтерес і до окремих декоративних рішень, які раніше були менш популярними, але зараз знову стають актуальними.