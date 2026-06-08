Однієї люстри вже недостатньо: як дизайнери підходять до освітлення у 2026 році

Ще донедавна центральна люстра вважалася головним джерелом світла в оселі. Проте сучасні дизайнери дедалі частіше відмовляються від такого підходу. Сьогодні в інтер'єрах набирає популярності так зване багаторівневе освітлення, яке поєднує одразу кілька джерел світла в одному приміщенні.

Експерти Livingetc зазначають, що одна люстра вже не здатна забезпечити ні комфорт, ні потрібну атмосферу в сучасному житлі.

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Що таке багаторівневе освітлення?

Багаторівневе освітлення передбачає поєднання різних типів світла:

основного,

функціонального,

декоративного.

У цьому контексті мовиться про використання:

стельових світильників для загального освітлення;

настінних бра;

торшерів;

настільних ламп;

підсвічування полиць, ніш або кухонних шаф.

Коли різні типи освітлення працюють разом, приміщення стає збалансованим і адаптивним. Одна й та сама кімната може легко переходити від приготування їжі до відпочинку чи дружньої бесіди.



Як виглядає багаторівневе освітлення / Фото Pinterest

Чому дизайнери відмовляються від однієї люстри?

Фахівці наголошують, що надмірна залежність від одного стельового світильника часто робить інтер'єр пласким і невиразним. У Homes&Gardens зазначають, що виключно верхнє освітлення може створювати різкі тіні та підкреслювати недоліки приміщення.

Натомість поєднання кількох джерел світла додає кімнаті глибини, затишку та візуального комфорту. Особливо актуальним цей підхід став після поширення відкритих планувань, де кухня, їдальня та вітальня об'єднані в єдиний простір. У таких випадках освітлення допомагає зонувати приміщення без використання перегородок.

Дизайнери радять починати зі стельового освітлення, а потім доповнювати його іншими сценаріями. Наприклад:

у вітальні можна додати торшер біля дивана та декоративне підсвічування полиць;

у спальні – приліжкові бра або настільні лампи;

на кухні – підсвічування робочої поверхні;

у коридорі – м'яке настінне освітлення.

Такий підхід дозволяє змінювати атмосферу залежно від часу доби та потреб мешканців. Експерти наголошують: сучасне освітлення більше не виконує лише практичну функцію. Воно стає важливою частиною дизайну інтер'єру та впливає на сприйняття всього простору.