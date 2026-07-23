Дизайнери категоричні щодо цих кольорів: вони лише псують темну кімнату
Правильно підібраний колір стін може зробити кімнату світлішою, затишнішою та візуально просторішою. Однак якщо приміщення отримує мало природного світла, деякі популярні відтінки здатні лише погіршити ситуацію.
Дизайнери інтер'єру Homes & Gardens назвали 5 кольорів, яких варто уникати в темних кімнатах. За їхніми словами, ці відтінки можуть зробити простір похмурим, холодним і навіть візуально меншим.
Яких відтінків краще уникати?
1. Темне вугілля
Глибокі графітові та майже чорні відтінки можуть мати ефектний вигляд у добре освітлених кімнатах, однак у приміщеннях із нестачею денного світла вони лише підсилюють відчуття замкненого простору. Фахівці радять уникати кольорів із низьким коефіцієнтом відбиття світла (LRV), до яких також належать темно-синій, насичений зелений і чорний.
Глибокі графітові відтінки можуть підсилювати відчуття замкненого простору / Фото Pinterest
2. Холодний сірий
Сірий уже кілька років залишається одним із найпопулярніших кольорів в інтер'єрі. Проте саме холодні його відтінки можуть стати невдалим вибором для темної кімнати. Без достатньої кількості природного освітлення такі стіни набувають похмурого вигляду, а сам простір здається холодним і незатишним.
Холодний сірий також виглядає не затишно / Фото Pinterest
3. Яскравий холодний білий
Багато хто вважає, що білий автоматично робить кімнату світлішою. Насправді це працює не завжди. У приміщеннях із недостатнім природним освітленням холодний білий часто набуває сіруватого відтінку. Через це кімната може виглядати безжиттєвою, а не світлою та просторою.
Холодний білий часто набуває сіруватого відтінку / Фото Pinterest
4. Кольори із жовтим або зеленим підтоном
На зразках фарби такі відтінки можуть виглядати м'якими й теплими, однак під штучним освітленням вони нерідко змінюються не в кращий бік. Дизайнери пояснюють, що в темних кімнатах жовті та зеленуваті підтони можуть ставати тьмяними, брудними або навіть створювати нездоровий відтінок стін.
В темних кімнатах жовті та зеленуваті підтони можуть ставати тьмяними / Фото Pinterest
5. Дуже насичені кольори
Соковиті бордові, темно-сині, смарагдові чи інші глибокі кольори потребують достатньої кількості світла, щоб повністю розкрити свою красу. У темних приміщеннях вони можуть виглядати надто важкими, візуально "тиснути" та робити кімнату ще меншою.
У темних приміщеннях яскраві кольори виглядають погано / Фото Pinterest
Які кольори краще обирати?
Якщо кімната виходить на північний бік або має невеликі вікна, дизайнери радять віддавати перевагу теплим світлим відтінкам із високим коефіцієнтом відбиття світла. Добре працюють:
- кремовий,
- теплий бежевий,
- м'який молочний,
- світлий пісочний або приглушений відтінок слонової кістки.
Такі кольори краще відбивають світло, створюють відчуття затишку та допомагають зробити навіть темне приміщення візуально світлішим і просторішим.