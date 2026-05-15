Кольори 90-х, які всі вважали застарілими, раптом повертаються у тренди інтер'єрів

Після багаторічного домінування мінімалізму, холодних сірих тонів і нейтральних палітр дизайнери дедалі частіше обирають теплі, глибокі та ностальгічні кольори, які додають дому затишку та індивідуальності.

Як пише Homes & Gardens, у 2026 році саме палітри 90-х стають одним із головних трендів в оформленні житла.

Експерти пояснюють: люди втомилися від надто "стерильних" інтер'єрів і все частіше прагнуть створити вдома теплу та емоційну атмосферу.

Які кольори знову у моді?

Персиковий

Один із головних кольорів 90-х – персиковий – переживає нову хвилю популярності. Але тепер його використовують у більш сучасному та стриманому вигляді. Дизайнерка Палома Контрерас пояснює, що теплі персикові відтінки чудово працюють як фон для сучасного мистецтва, світлих меблів та натуральних матеріалів.

Такі кольори додають простору тепла, роблять кімнату світлішою та створюють затишну атмосферу. Особливо популярними персикові тони стають для спалень, віталень і ранкових кімнат із великою кількістю природного світла.



Персиковий переживає нову хвилю популярності / Фото Pinterest

Мисливський зелений

Ще один популярний колір 90-х – насичений мисливський зелений – також повертається в сучасні інтер'єри. Сьогодні дизайнери використовують більш приглушені та складні відтінки зеленого, які виглядають дорого та спокійно. Одним із прикладів називають колір Harrisburg Green від Benjamin Moore.

Дизайнерка Мішель Гейдж зазначає, що цей відтінок універсальний: він створює відчуття спокою, але водночас не виглядає надто нейтральним. Зелений особливо добре поєднується з:

темно-синім;

коричневими відтінками;

помаранчевими акцентами;

латунними деталями.



Насичений зелений виглядає дорого та спокійно / Фото Pinterest

Жовтий

Яскраві жовті кольори 90-х також повертаються, однак тепер у значно делікатнішому виконанні. У тренді – вершково-жовті та приглушені теплі відтінки, які додають простору світла без перевантаження інтер'єру. Дизайнерка Віван Шао Чен пояснює, що м'який жовтий особливо добре працює у невеликих приміщеннях – наприклад, у ванних кімнатах або туалетних зонах.



Жовті кольори додають простору світла без перевантаження інтер'єру / Фото Pinterest

Рожевий

Рожевий, який був дуже популярним у 90-х, також повертається, але вже без надмірної яскравості. Сучасні інтер'єри використовують приглушені, "припилені" та складні рожеві відтінки з бежевими або коричневими підтонами. Одним із популярних прикладів дизайнери називають колір Dead Salmon від Farrow & Ball. Цей відтінок:

виглядає елегантно;

змінюється залежно від освітлення;

створює теплий нейтральний фон;

додає інтер'єру глибини.



На піку популярності зараз колір Dead Salmon / Фото Pinterest

Чому палітри 90-х знову популярні?

Експерти Architectural Digest пояснюють, що після років домінування холодних нейтральних кольорів люди почали шукати більш емоційні та затишні інтер'єри. Саме тому у 2026 році в моду повертаються:

теплі кольори;

складні відтінки;

природні палітри;

ностальгічні акценти.

Дизайнери радять використовувати такі кольори не лише для стін, а й у текстилі, декорі, меблях та аксесуарах – це допомагає зробити простір більш індивідуальним та сучасним одночасно.

Раніше ми також писали, що популярності набирає тренд сolor drenching. Цей тренд означає, що один колір використовується для оформлення всіх поверхонь кімнати, створюючи цілісний і атмосферний простір.