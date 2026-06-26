Дім Затишний дім "Колір, який робить квартиру дорожчою": експерти визначили фаворита
26 червня, 19:30
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"Колір, який робить квартиру дорожчою": експерти визначили фаворита

Альона Гогунська

У сучасному дизайні інтер'єру дедалі частіше перемагає простота, яка виглядає не бідно, а навпаки – дорого. Дизайнери відзначають новий стабільний тренд: теплі природні відтінки, що здатні візуально підвищити "вартість" простору без капітального ремонту.

Як зазначає Pinterest Predicts, наразі спостерігається зсув у бік природних кольорів та "теплого" мінімалізму.

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Який колір робить квартиру дорожчою?

Мовиться про палітру, натхненну природою:

  • бежеві,
  • пісочні,
  • карамельні,
  • теракотові,
  • оливкові,
  • приглушені коричневі тони. 

Саме вони створюють ефект спокою, стабільності та "дорогого мінімалізму", який давно асоціюється з преміальними інтер'єрами.


Приклад використання природніх кольорів / Фото Pinterest

Чому це працює?

Психологи кольору пояснюють: теплі природні відтінки сприймаються мозком як більш "безпечні" та комфортні. Вони не перевантажують зір, не створюють різких контрастів і формують відчуття цілісності простору. Дизайнери додають: такі кольори працюють як фон для всього інтер'єру. Навіть недорогі меблі або прості текстури на їхньому тлі виглядають акуратніше та більш продумано.

Одна з головних переваг цієї палітри – універсальність. Теплі природні відтінки легко поєднуються між собою, а також із деревом, каменем, лляними та бавовняними текстурами. Найчастіші прийоми, які використовують дизайнери: 

  • фарбування стін у м'які бежево-пісочні тони замість холодного білого;
  • використання натурального дерева або його імітацій;
  • текстиль у приглушених земляних кольорах;
  • мінімум різких акцентів і блискучих поверхонь. 

Експерти прогнозують, що інтерес до природних відтінків не зникне найближчими роками. Причина проста – люди все більше прагнуть затишку, стабільності та простору, який не втомлює.

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