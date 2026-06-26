Как отмечает Pinterest Predicts, в настоящее время наблюдается сдвиг в сторону натуральных цветов и "теплого" минимализма.

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Какой цвет делает квартиру дороже?

Речь идет о палитре, вдохновленной природой:

бежевые,

песочные,

карамельные,

теракотовые,

оливковые,

приглушенные коричневые тона.

Именно они создают эффект спокойствия, стабильности и "дорогого минимализма", который давно ассоциируется с премиальными интерьерами.



Пример использования натуральных цветов / Фото Pinterest

Почему это работает?

Психологи цвета объясняют: тёплые природные оттенки воспринимаются мозгом как более "безопасные" и комфортные. Они не перегружают зрение, не создают резких контрастов и формируют ощущение целостности пространства. Дизайнеры добавляют: такие цвета служат фоном для всего интерьера. Даже недорогая мебель или простые текстуры на их фоне выглядят аккуратнее и более продуманно.

Одно из главных преимуществ этой палитры – универсальность. Теплые природные оттенки легко сочетаются между собой, а также с деревом, камнем, льняными и хлопковыми текстурами. Наиболее распространенные приемы, которые используют дизайнеры:

окраска стен в мягкие бежево-песочные тона вместо холодного белого;

использование натурального дерева или его имитаций;

текстиль в приглушенных земляных тонах;

минимум резких акцентов и блестящих поверхностей.

Эксперты прогнозируют, что интерес к природным оттенкам не исчезнет в ближайшие годы. Причина проста – люди все больше стремятся к уюту, стабильности и пространству, которое не утомляет.