Як зазначає Pinterest Predicts, наразі спостерігається зсув у бік природних кольорів та "теплого" мінімалізму.

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Який колір робить квартиру дорожчою?

Мовиться про палітру, натхненну природою:

бежеві,

пісочні,

карамельні,

теракотові,

оливкові,

приглушені коричневі тони.

Саме вони створюють ефект спокою, стабільності та "дорогого мінімалізму", який давно асоціюється з преміальними інтер'єрами.



Приклад використання природніх кольорів / Фото Pinterest

Чому це працює?

Психологи кольору пояснюють: теплі природні відтінки сприймаються мозком як більш "безпечні" та комфортні. Вони не перевантажують зір, не створюють різких контрастів і формують відчуття цілісності простору. Дизайнери додають: такі кольори працюють як фон для всього інтер'єру. Навіть недорогі меблі або прості текстури на їхньому тлі виглядають акуратніше та більш продумано.

Одна з головних переваг цієї палітри – універсальність. Теплі природні відтінки легко поєднуються між собою, а також із деревом, каменем, лляними та бавовняними текстурами. Найчастіші прийоми, які використовують дизайнери:

фарбування стін у м'які бежево-пісочні тони замість холодного білого;

використання натурального дерева або його імітацій;

текстиль у приглушених земляних кольорах;

мінімум різких акцентів і блискучих поверхонь.

Експерти прогнозують, що інтерес до природних відтінків не зникне найближчими роками. Причина проста – люди все більше прагнуть затишку, стабільності та простору, який не втомлює.