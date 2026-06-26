Як зазначає Pinterest Predicts, наразі спостерігається зсув у бік природних кольорів та "теплого" мінімалізму.
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Який колір робить квартиру дорожчою?
Мовиться про палітру, натхненну природою:
- бежеві,
- пісочні,
- карамельні,
- теракотові,
- оливкові,
- приглушені коричневі тони.
Саме вони створюють ефект спокою, стабільності та "дорогого мінімалізму", який давно асоціюється з преміальними інтер'єрами.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Приклад використання природніх кольорів / Фото Pinterest
Чому це працює?
Психологи кольору пояснюють: теплі природні відтінки сприймаються мозком як більш "безпечні" та комфортні. Вони не перевантажують зір, не створюють різких контрастів і формують відчуття цілісності простору. Дизайнери додають: такі кольори працюють як фон для всього інтер'єру. Навіть недорогі меблі або прості текстури на їхньому тлі виглядають акуратніше та більш продумано.
Одна з головних переваг цієї палітри – універсальність. Теплі природні відтінки легко поєднуються між собою, а також із деревом, каменем, лляними та бавовняними текстурами. Найчастіші прийоми, які використовують дизайнери:
- фарбування стін у м'які бежево-пісочні тони замість холодного білого;
- використання натурального дерева або його імітацій;
- текстиль у приглушених земляних кольорах;
- мінімум різких акцентів і блискучих поверхонь.
Експерти прогнозують, що інтерес до природних відтінків не зникне найближчими роками. Причина проста – люди все більше прагнуть затишку, стабільності та простору, який не втомлює.