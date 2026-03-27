6 речей, які видають старомодну кухню
- Дизайнери вказують на застарілі елементи кухонь, такі як надмірне використання металу, темні гранітні стільниці, подвійні острови, мікрохвильовки над плитою, яскраві холодильники та обертові стійки для спецій.
- Сучасний дизайн кухні віддає перевагу натуральним матеріалам, легким кольорам та функціональності.
Іноді навіть стильна кухня може видаватися старомодною через певні деталі. Сучасний дизайн має поєднувати затишок, комфорт і практичність.
Дизайнери назвали 6 ознак, які вказують на те, що ваш кухонний інтер'єр застарів. Про це пише The Spruce.
Що видає застарілу кухню?
Надто індустріальні простори
Раніше металеві елементи індустріальної кухні вважалися ультрасучасними. Однак зараз надмірне їх використання робить простір холодним і стерильним. Холодний заводський стиль вже набрид, і зараз дизайнери віддають перевагу м'якшим, природним текстурам.
Щоб додати кухні затишку, краще обирати дерев'яні або пофарбовані в природні відтінки фасади шаф замість великої кількості металу.
Індустріальні простори виходять з моди / Фото Pinterest
Темні гранітні стільниці
Хоча темні відтінки зараз у моді, темний граніт на кухні важкий на вигляд і складний у догляді. Сучасний інтер'єр більше прагне легкості та простору, а темний граніт часто перевантажує дизайн і одразу показує сліди та відбитки.
Тому краще обирати дерев'яні стільниці, світлий граніт, мармур або кварц із цікавим малюнком.
Темні гранітні стільниці втрачають популярність / Фото Pinterest
Подвійні острови
Подвійні кухонні острови колись символізували розкіш, але на практиці вони незручні.
У 2026 році варто відмовитися від подвійних островів / Фото Pinterest
Мікрохвильовки над плитою
У маленьких кухнях часто намагаються використовувати вертикальний простір. Втім, сьогодні розташування мікрохвильовки над плитою – ознака застарілої кухні. Крім того, таке розміщення може ускладнювати вентиляцію.
Дизайнери радять ховати мікрохвильовку за дверцятами шафи, а витяжку виводити назовні. Також її можна розмістити на кухонному острові, на стільниці або поруч із духовкою.
Не розміщуйте мікрохвильовку над плитою / Фото Pinterest
Яскраві холодильники
Яскраві кольори відволікають і порушують баланс інтер'єру. Краще використовувати нержавіючу сталь або панелі, що гармоніюють із дизайном кухні. Вбудовані холодильники під колір шаф також мають сучасний і елегантний вигляд.
Яскраві холодильники не завжди хороший вибір / Фото Pinterest
Обертові стійки для спецій
Раніше популярні обертові "ліниві Сьюзі" займають багато місця й і видаються громіздкими.
Важливо мати легкий доступ до спецій, які ви використовуєте щодня, без обертання важких конструкцій. Замість цього краще організувати спеції у шухлядах із перегородками або на відкритих полицях поруч із плитою.
Обертові стійки під спеції вийшли з моди / Фото Pinterest
6 ознак того, що ваша кухня – у тренді
Як пише Apartment Theraphy, у 2026 році дизайн кухні поєднує комфорт, стиль і функціональність, і деякі елементи вже стали обов'язковими для сучасного інтер'єру. Серед них:
Велика вбудована комора – простора шафа для зберігання продуктів і кухонного приладдя. Сучасні комори оснащують шафами, латунними полицями та декоративними деталями, щоб вони стали частиною інтер'єру, а не просто сховищем.
Ніша для плити – окрема зона для варильної поверхні з вбудованою витяжкою та декоративною плиткою. Така ніша перетворює практичний прилад на архітектурну деталь кухні.
Кавова станція – маленька зона з кавоваркою, чашками та аксесуарами для кави. Вона робить ранковий ритуал приємним і додає стилю інтер'єру.
Вбудовані шафи – фасади, врівень із каркасом меблів, часто з архітектурними деталями, ніжними арками або оригінальною фурнітурою. Вони надають кухні елегантності та відчуття продуманості.
Темне дерево для меблів – теплі відтінки, такі як венге, горіх або махагон, зараз популярні. Вони додають кухні глибини і поєднуються як з класичними, так і з сучасними елементами дизайну.
Разом ці деталі роблять кухню не просто місцем для приготування їжі, а стильним і затишним простором, де практичність поєднується з естетикою.
Новий тренд зі шторами у Європі
У 2026 році штори знову в моді, але тепер їх вішають не на вікна, а на стіни як декоративний елемент.
Великі полотна додають кімнаті об'єму, затишку та глибини, а щільні тканини навіть поглинають звук.
Такий декор освіжає інтер'єр без ремонту й може стати яскравим акцентом або гармонійно поєднуватися з іншими елементами кімнати.