Квадратні столи стрімко виходять із моди: що дизайнери радять купувати натомість

Тренди в дизайні інтер'єру продовжують змінюватися з блискавичною швидкістю. Разом із ними змінюються вподобання щодо меблів. Якщо ще кілька років тому квадратні столи вважалися універсальним рішенням для кухні чи вітальні, то сьогодні дизайнери все частіше віддають перевагу іншим моделям.

Як зазначає Homes & Gardens, мовиться про меблі з плавними формами, натуральними матеріалами та багатофункціональними конструкціями.

Чому квадратні столи втрачають популярність?

Головна причина – прагнення зробити житло більш комфортним і візуально легким. Квадратні столи мають чіткі кути, займають більше простору та не завжди зручні, якщо за столом збирається велика компанія. Натомість круглі й овальні моделі створюють відчуття простору, полегшують пересування кімнатою та роблять спілкування за столом більш комфортним. Особливо добре вони підходять для невеликих квартир, де важливий кожен сантиметр.

Які столи зараз у тренді?

У 2026 році дизайнери радять звернути увагу на меблі, які поєднують естетику та практичність. Серед найпопулярніших моделей:

круглі обідні столи;

овальні столи для просторих кухонь і віталень;

розкладні моделі;

столи-трансформери;

столи на одній центральній опорі, які забезпечують більше місця для сидіння.

Такі меблі легше адаптувати до різних життєвих ситуацій – від щоденних сімейних обідів до прийому гостей. У центрі уваги залишаються натуральні матеріали. Найбільший попит мають столи з дерева, шпону, каменю, металу та ротанга. Особливо популярними стали світлі породи деревини – дуб, ясен і бук. Вони добре поєднуються з мінімалізмом, скандинавським стилем, джапанді та сучасною класикою.



Pараз у тренді круглі обідні столи / Фото Pinterest

Чому мінімалізм не виходить із моди?

Сучасні меблі стають дедалі простішими за формою. Масивний декор, різьблені ніжки та складне оздоблення поступаються місцем лаконічному дизайну. У тренді:

тонкі стільниці;

матові поверхні;

приховані механізми розкладання;

нейтральні кольори;

універсальні форми, які легко поєднати з різними стилями інтер'єру.

Саме такий дизайн довше залишається актуальним і не набридає з роками.