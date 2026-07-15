Як зазначає Homes & Gardens, мовиться про меблі з плавними формами, натуральними матеріалами та багатофункціональними конструкціями.
Чому квадратні столи втрачають популярність?
Головна причина – прагнення зробити житло більш комфортним і візуально легким. Квадратні столи мають чіткі кути, займають більше простору та не завжди зручні, якщо за столом збирається велика компанія. Натомість круглі й овальні моделі створюють відчуття простору, полегшують пересування кімнатою та роблять спілкування за столом більш комфортним. Особливо добре вони підходять для невеликих квартир, де важливий кожен сантиметр.
Які столи зараз у тренді?
У 2026 році дизайнери радять звернути увагу на меблі, які поєднують естетику та практичність. Серед найпопулярніших моделей:
- круглі обідні столи;
- овальні столи для просторих кухонь і віталень;
- розкладні моделі;
- столи-трансформери;
- столи на одній центральній опорі, які забезпечують більше місця для сидіння.
Такі меблі легше адаптувати до різних життєвих ситуацій – від щоденних сімейних обідів до прийому гостей. У центрі уваги залишаються натуральні матеріали. Найбільший попит мають столи з дерева, шпону, каменю, металу та ротанга. Особливо популярними стали світлі породи деревини – дуб, ясен і бук. Вони добре поєднуються з мінімалізмом, скандинавським стилем, джапанді та сучасною класикою.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Pараз у тренді круглі обідні столи / Фото Pinterest
Чому мінімалізм не виходить із моди?
Сучасні меблі стають дедалі простішими за формою. Масивний декор, різьблені ніжки та складне оздоблення поступаються місцем лаконічному дизайну. У тренді:
- тонкі стільниці;
- матові поверхні;
- приховані механізми розкладання;
- нейтральні кольори;
- універсальні форми, які легко поєднати з різними стилями інтер'єру.
Саме такий дизайн довше залишається актуальним і не набридає з роками.