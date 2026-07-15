Як зазначає Homes & Gardens, мовиться про меблі з плавними формами, натуральними матеріалами та багатофункціональними конструкціями.

Чому квадратні столи втрачають популярність?

Головна причина – прагнення зробити житло більш комфортним і візуально легким. Квадратні столи мають чіткі кути, займають більше простору та не завжди зручні, якщо за столом збирається велика компанія. Натомість круглі й овальні моделі створюють відчуття простору, полегшують пересування кімнатою та роблять спілкування за столом більш комфортним. Особливо добре вони підходять для невеликих квартир, де важливий кожен сантиметр.

Які столи зараз у тренді?

У 2026 році дизайнери радять звернути увагу на меблі, які поєднують естетику та практичність. Серед найпопулярніших моделей:

круглі обідні столи;

овальні столи для просторих кухонь і віталень;

розкладні моделі;

столи-трансформери;

столи на одній центральній опорі, які забезпечують більше місця для сидіння.

Такі меблі легше адаптувати до різних життєвих ситуацій – від щоденних сімейних обідів до прийому гостей. У центрі уваги залишаються натуральні матеріали. Найбільший попит мають столи з дерева, шпону, каменю, металу та ротанга. Особливо популярними стали світлі породи деревини – дуб, ясен і бук. Вони добре поєднуються з мінімалізмом, скандинавським стилем, джапанді та сучасною класикою.



Pараз у тренді круглі обідні столи / Фото Pinterest

Чому мінімалізм не виходить із моди?

Сучасні меблі стають дедалі простішими за формою. Масивний декор, різьблені ніжки та складне оздоблення поступаються місцем лаконічному дизайну. У тренді:

тонкі стільниці;

матові поверхні;

приховані механізми розкладання;

нейтральні кольори;

універсальні форми, які легко поєднати з різними стилями інтер'єру.

Саме такий дизайн довше залишається актуальним і не набридає з роками.