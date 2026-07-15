Как отмечает Homes & Gardens, речь идет о мебели с плавными формами, натуральными материалами и многофункциональными конструкциями.

Почему квадратные столы теряют популярность?

Главная причина – стремление сделать жилье более комфортным и визуально легким. Квадратные столы имеют четкие углы, занимают больше места и не всегда удобны, если за столом собирается большая компания. Зато круглые и овальные модели создают ощущение пространства, облегчают передвижение по комнате и делают общение за столом более комфортным. Особенно хорошо они подходят для небольших квартир, где важен каждый сантиметр.

Какие столы сейчас в тренде?

В 2026 году дизайнеры советуют обратить внимание на мебель, сочетающую эстетику и практичность. Среди самых популярных моделей:

круглые обеденные столы;

овальные столы для просторных кухонь и гостиных;

раскладные модели;

столы-трансформеры;

столы на одной центральной опоре, которые обеспечивают больше места для сидения.

Такую мебель легче адаптировать к различным жизненным ситуациям – от ежедневных семейных обедов до приема гостей. В центре внимания остаются натуральные материалы. Наибольшим спросом пользуются столы из дерева, шпона, камня, металла и ротанга. Особенно популярными стали светлые породы древесины – дуб, ясень и бук. Они хорошо сочетаются с минимализмом, скандинавским стилем, джапанди и современной классикой.



Сейчас в тренде круглые обеденные столы / Фото Pinterest

Почему минимализм не выходит из моды?

Современная мебель становится все проще по форме. Массивный декор, резные ножки и сложная отделка уступают место лаконичному дизайну. В тренде:

тонкие столешницы;

матовые поверхности;

скрытые механизмы раскладывания;

нейтральные цвета;

универсальные формы, которые легко сочетаются с различными стилями интерьера.

Именно такой дизайн дольше остается актуальным и не надоедает с годами.