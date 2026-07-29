Ці 3 помилки роблять маленьку ванну незручною: одна з них є майже в кожній квартирі

Маленька ванна кімната потребує особливо ретельного планування, адже навіть незначні помилки можуть зробити її тісною та незручною для щоденного користування. Саме тому дизайнери радять ще на етапі ремонту продумати кожну деталь, щоб не довелося виправляти дорогі прорахунки в майбутньому.

За словами експертів Kobieta.gazeta, найчастіше власники квартир припускаються трьох помилок, які не лише погіршують зовнішній вигляд ванної, а й забирають дорогоцінний простір.

Які помилки роблять ванну тіснішою?

1. Недостатньо місць для зберігання

Одна з найпоширеніших проблем – відсутність продуманих систем зберігання. Через це всі косметичні засоби, побутова хімія та аксесуари опиняються на відкритих поверхнях, створюючи відчуття безладу.

Дизайнери радять ще до початку ремонту визначити, що саме зберігатиметься у ванній кімнаті, і передбачити достатню кількість шухляд, полиць або вбудованих шафок. Навіть у невеликому приміщенні можна ефективно використати простір, якщо правильно організувати внутрішнє наповнення меблів.



У ванній треба подбати про велику кількість місць для зберігання / Фото Pinterest

2. Занадто велика тумба під умивальник

Бажання отримати більше місця для зберігання нерідко призводить до іншої помилки – встановлення надто масивної тумби. Велика конструкція займає корисний простір, ускладнює пересування та створює відчуття тісноти.

Особливо це помітно у ванних кімнатах площею лише кілька квадратних метрів. Фахівці рекомендують звернути увагу на підвісні моделі. Завдяки відкритій підлозі кімната здається просторішою, а прибирання стає значно простішим.



Дизайнери радять обирати підвисні моделі / Фото Pinterest

3. Неправильно підібрана плитка

Розмір і спосіб укладання плитки також можуть впливати на сприйняття простору. За словами дизайнерів, занадто великі плитки можуть буквально "тиснути" у маленькому приміщенні, тоді як надто дрібна плитка з великою кількістю швів створює візуальний шум і робить ванну ще меншою.

Оптимальним рішенням вважають плитку середнього формату у світлих або нейтральних відтінках. А якщо укласти прямокутну плитку вертикально, стеля здаватиметься вищою, а приміщення – просторішим.



Великий формат плитки дозволяє візуально збільшити ванну / Фото Pinterest

Що ще допоможе зробити ванну більшою?

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