Українці відмовляють від старих ванних кімнат заради нового тренду

Ще кілька років тому душова кабіна вважалася майже обов'язковим атрибутом сучасної ванної кімнати. Проте сьогодні дизайнери фіксують чіткий зсув у вподобаннях: дедалі більше українців відмовляються від класичних конструкцій на користь так званого італійського душу.

Як пише Homes and Gardens, популярність цього рішення стрімко зростає – і не лише через естетику.

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Йдеться про практичність, відчуття простору та новий підхід до організації ванної кімнати.

Що таке італійський душ і чому він став трендом?

Італійський душ – це душова зона без звичного піддона та високих бортиків. Фактично вона інтегрована в простір ванної кімнати: підлога плавно переходить у душову зону, а відокремлення відбувається за допомогою скляної перегородки або іноді взагалі відсутнє.

Саме ця "відкритість" і створює ефект простору, який особливо цінують власники малогабаритного житла. Дизайнери називають кілька ключових причин популярності:

ванна кімната візуально здається більшою;

інтер'єр виглядає сучасніше й "дорожче";

простір не перевантажується зайвими конструкціями;

такий душ легко вписується і в мінімалізм, і в класичні інтер'єри.

Одна з найбільш недооцінених переваг – це простота прибирання. У традиційних душових кабінах часто накопичуються вапняний наліт, залишки мила та бруд у стиках і кутах. Італійський душ позбавлений багатьох із цих "слабких місць":

немає піддона,

складних профілів,

важкодоступних зон.

У результаті догляд стає швидшим, а ванна довше зберігає охайний вигляд. Ще один важливий аргумент – безбар'єрний доступ. Відсутність порогів робить такий душ зручним для літніх людей, дітей і людей з обмеженою мобільністю.



Душова зона без звичного піддона та високих бортиків / Фото Unsplash

Що потрібно врахувати перед встановленням?

Попри всі переваги, італійський душ – це не лише про дизайн, а й про технічну точність. Його облаштування потребує:

якісної гідроізоляції;

правильного ухилу підлоги до зливу;

професійного монтажу системи водовідведення.

Саме на цих етапах найчастіше виникають помилки. У разі неякісного виконання можливі протікання, підвищена вологість і навіть поява плісняви. Через це вартість такого рішення зазвичай вища, ніж у стандартної душової кабіни.