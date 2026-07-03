Бежеві ванні кімнати тепер у минулому: ці 5 поєднань виглядають набагато дорожче
Стильна ванна кімната не завжди потребує дорогого ремонту чи ексклюзивних матеріалів. Часто саме вдало підібране поєднання фактур і кольорів створює ефект розкішного інтер'єру.
Добіркою таких рішень поділилася користувачка тіктоку @sofijka_interior, яка розповіла, які комбінації матеріалів сьогодні вважаються найбільш стильними та дорогими на вигляд.
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Які 5 поєднань для ванної виглядають дорого?
- Чорний камінь і темне дерево
Поєднання темного натурального каменю або його якісної імітації з деревом глибоких відтінків створює стриманий і сучасний інтер'єр. Такий дизайн часто використовують у преміальних готелях та приватних будинках.
Чорний камінь і темне дерево – безпрограшне поєднання / Фото Pinterest
- Мікроцемент і рифлене скло
Мікроцемент на стінах або підлозі додає простору мінімалістичного характеру, а рифлене скло робить інтер'єр більш фактурним і водночас забезпечує приватність. Це одна з найактуальніших комбінацій у сучасному дизайні.
Мікроцемент у поєднанні з рельєфним склом виглядає дорого / Фото Pinterest
- Темне дерево і латунь
Теплі відтінки дерева чудово поєднуються з латунною сантехнікою, ручками чи світильниками. Саме латунні акценти додають ванній кімнаті відчуття елегантності та преміальності.
Темне дерево вдало поєднується з латунню / Фото Pinterest
- Мармур і горіхове дерево
Класичне поєднання, яке вже багато років не виходить із моди. Світлий мармур додає простору вишуканості, а меблі або оздоблення з горіхового дерева роблять інтер'єр теплішим і затишнішим.
У ванній кімнаті мармур гарно поєднується з горіховим деревом / Фото Pinterest
- Травертин і горіхове дерево
Один із головних трендів останніх років – використання травертину. Цей натуральний камінь із теплим бежевим відтінком гармонійно поєднується з горіховим деревом, створюючи спокійний, природний і дорогий вигляд ванної кімнати.
Травертин і горіхове дерево у ванній кімнаті / Фото Pinterest
Експерти з дизайну зазначають, що саме поєднання натуральних фактур, теплих відтінків дерева та благородних матеріалів допомагає створити інтер'єр, який виглядає значно дорожче без необхідності використовувати надмірну кількість декоративних елементів.