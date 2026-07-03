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3 липня, 11:12
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Бежеві ванні кімнати тепер у минулому: ці 5 поєднань виглядають набагато дорожче

Альона Гогунська

Стильна ванна кімната не завжди потребує дорогого ремонту чи ексклюзивних матеріалів. Часто саме вдало підібране поєднання фактур і кольорів створює ефект розкішного інтер'єру.

Добіркою таких рішень поділилася користувачка тіктоку @sofijka_interior, яка розповіла, які комбінації матеріалів сьогодні вважаються найбільш стильними та дорогими на вигляд. 

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Які 5 поєднань для ванної виглядають дорого?

  • Чорний камінь і темне дерево

Поєднання темного натурального каменю або його якісної імітації з деревом глибоких відтінків створює стриманий і сучасний інтер'єр. Такий дизайн часто використовують у преміальних готелях та приватних будинках. 


Чорний камінь і темне дерево – безпрограшне поєднання / Фото Pinterest

  • Мікроцемент і рифлене скло 

Мікроцемент на стінах або підлозі додає простору мінімалістичного характеру, а рифлене скло робить інтер'єр більш фактурним і водночас забезпечує приватність. Це одна з найактуальніших комбінацій у сучасному дизайні. 


Мікроцемент у поєднанні з рельєфним склом виглядає дорого / Фото Pinterest

  • Темне дерево і латунь 

Теплі відтінки дерева чудово поєднуються з латунною сантехнікою, ручками чи світильниками. Саме латунні акценти додають ванній кімнаті відчуття елегантності та преміальності. 


Темне дерево вдало поєднується з латунню / Фото Pinterest

  • Мармур і горіхове дерево 

Класичне поєднання, яке вже багато років не виходить із моди. Світлий мармур додає простору вишуканості, а меблі або оздоблення з горіхового дерева роблять інтер'єр теплішим і затишнішим. 


У ванній кімнаті мармур гарно поєднується з горіховим деревом  / Фото Pinterest

  • Травертин і горіхове дерево 

Один із головних трендів останніх років – використання травертину. Цей натуральний камінь із теплим бежевим відтінком гармонійно поєднується з горіховим деревом, створюючи спокійний, природний і дорогий вигляд ванної кімнати. 


Травертин і горіхове дерево у ванній кімнаті / Фото Pinterest

Експерти з дизайну зазначають, що саме поєднання натуральних фактур, теплих відтінків дерева та благородних матеріалів допомагає створити інтер'єр, який виглядає значно дорожче без необхідності використовувати надмірну кількість декоративних елементів.

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