Дизайнери назвали деталь, без якої інтер'єр не виглядатиме завершеним
- Дизайнери вважають, що ефектне крісло є ключовим елементом, який може перетворити інтер'єр на стильний і цілісний простір.
- Світлі відтінки, такі як білі, кремові та пастельні, допомагають візуально збільшити простір і створити відчуття більшої площі у вузьких коридорах.
У сучасному дизайні інтер'єру дедалі більше уваги приділяють деталям, які формують настрій простору. І якщо раніше головний акцент робили на кольорі стін чи меблях, то сьогодні дизайнери все частіше говорять про одну ключову річ – ефектне крісло.
Саме воно здатне перетворити звичайну кімнату на стильний і цілісний простір. Про це повідомляє видання Homes & Gardens.
За словами експертів, інтер'єри, які захоплюють із першого погляду – як у Pinterest чи Instagram – майже завжди мають яскравий акцент. І дуже часто ним стає саме крісло. Воно може вирізнятися насиченим кольором, незвичайною формою або цікавою текстурою, одразу привертаючи увагу.
Чому саме крісло?
Дизайнери пояснюють: сучасні інтер'єри тяжіють до контрастів. Навіть у мінімалістичних або нейтральних просторах з'являється один виразний елемент, який додає глибини. Саме крісло часто виконує цю роль – воно може навіть контрастувати з усім іншим, але в цьому і є його сила.
Ще кілька років тому такі предмети вважалися атрибутом дорогих або ексцентричних інтер'єрів. Сьогодні ж тренд змінився: ефектне крісло доречно виглядає практично в будь-якому стилі – від мінімалізму до ретро.
Без якї деталі інтер'єр не виглядатиме завершеним / Фото Unsplash
Як обрати правильний акцент?
Експерти Livingetc радять не боятися експериментів. Крісло не обов'язково має бути дорогим. Головне – щоб воно відповідало загальній ідеї інтер'єру та відображало характер власника. Розміщувати такий акцент радять у зонах, де він буде помітним:
- біля вікна,
- у кутку кімнати,
- у спальні або навіть у передпокої.
Якщо хочеться швидко освіжити простір без глобального ремонту, дизайнери радять почати саме з цього елемента. Одне правильно підібране крісло здатне змінити вигляд кімнати більше, ніж повна заміна декору.
Які кольори можуть "розширити" навіть крихітний коридор?
- Дизайнери наголошують, що світлі відтінки залишаються найпростішим і найефективнішим способом візуально збільшити простір. Вони добре відбивають світло, роблять приміщення повітрянішим і допомагають приховати відчуття тісноти.
- Саме тому білі, кремові, світло-бежеві або пастельні тони часто використовують у вузьких коридорах, щоб створити ефект більшої площі та відкритості. Водночас сучасні тренди в інтер'єрі пропонують відійти від стерильної білизни на користь більш затишних і "живих" кольорів.
- У моду повертаються відтінки авокадо, бузковий і теракотовий, які додають тепла та характеру простору. У правильному поєднанні зі світлими елементами вони не лише не "з'їдають" простір, а й створюють глибину та стильний вигляд навіть у невеликих коридорах.