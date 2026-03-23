Дизайнери назвали деталь, без якої інтер'єр не виглядатиме завершеним

У сучасному дизайні інтер'єру дедалі більше уваги приділяють деталям, які формують настрій простору. І якщо раніше головний акцент робили на кольорі стін чи меблях, то сьогодні дизайнери все частіше говорять про одну ключову річ – ефектне крісло.

Саме воно здатне перетворити звичайну кімнату на стильний і цілісний простір. Про це повідомляє видання Homes & Gardens.

За словами експертів, інтер'єри, які захоплюють із першого погляду – як у Pinterest чи Instagram – майже завжди мають яскравий акцент. І дуже часто ним стає саме крісло. Воно може вирізнятися насиченим кольором, незвичайною формою або цікавою текстурою, одразу привертаючи увагу.

Чому саме крісло?

Дизайнери пояснюють: сучасні інтер'єри тяжіють до контрастів. Навіть у мінімалістичних або нейтральних просторах з'являється один виразний елемент, який додає глибини. Саме крісло часто виконує цю роль – воно може навіть контрастувати з усім іншим, але в цьому і є його сила.

Ще кілька років тому такі предмети вважалися атрибутом дорогих або ексцентричних інтер'єрів. Сьогодні ж тренд змінився: ефектне крісло доречно виглядає практично в будь-якому стилі – від мінімалізму до ретро.



Без якї деталі інтер'єр не виглядатиме завершеним / Фото Unsplash

Як обрати правильний акцент?

Експерти Livingetc радять не боятися експериментів. Крісло не обов'язково має бути дорогим. Головне – щоб воно відповідало загальній ідеї інтер'єру та відображало характер власника. Розміщувати такий акцент радять у зонах, де він буде помітним:

біля вікна,

у кутку кімнати,

у спальні або навіть у передпокої.

Якщо хочеться швидко освіжити простір без глобального ремонту, дизайнери радять почати саме з цього елемента. Одне правильно підібране крісло здатне змінити вигляд кімнати більше, ніж повна заміна декору.

