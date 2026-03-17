Чому туї чорніють і жовтіють: як врятувати їх весною

Весна – час, коли власники садів та ділянок ретельно перевіряють стан своїх рослин. І одна з найпопулярніших декоративних культур, туї, часто викликає тривогу: хвоя раптово чорніє або жовтіє, а густий зелений живопліт втрачає привабливий вигляд.

Про причини та способи порятунку рослин пише trojmiasto.pl.

Чи завжди потемніння означає щось погане?

Експерти пояснюють, що не всі зміни кольору хвойних – ознака хвороби. У деяких випадках потемніння всередині куща є природним процесом оновлення хвої.

Сорти туї, такі як "Смарагд" або "Брабант", періодично позбуваються старих гілок. Це відбувається раз на 2 – 3 роки, коли внутрішні пагони отримують менше сонячного світла і поступово засихають. Спочатку хвоя жовтіє, потім буріє і опадає.

Як визначити природний процес:

зовнішня частина куща залишається зеленою,

а сухі гілки знаходяться тільки всередині.

У цьому випадку достатньо акуратно видалити засохлу хвою або змити її слабким струменем води.

Чому туї буріють після зими?

Багато садівників рано навесні вважають, що рослини постраждали від морозів, проте частіше проблема криється у фізіологічній посусі. Туї залишаються зеленими протягом усієї зими і продовжують випаровувати вологу, але замерзлий ґрунт не дозволяє кореням отримати достатню кількість води. В результаті пагони страждають від нестачі вологи, особливо на сонячних і вітряних ділянках, і хвоя буріє.



Як запобігти:

добре поливати туї восени перед морозами;

під час зимових відлиг додатково зволожувати ґрунт;

навесні відразу після відтавання грунту почати регулярний полив.

Які помилки при посадці та догляді трапляються найчастіше?

За словами фахівців Epic Gardening, до 80% проблем із живоплотом починається ще на етапі посадки. Туї погано ростуть:

у важкому глинистому ґрунті з застійною водою;

у дуже сухому піщаному ґрунті;

при занадто густій посадці.

Ще одна типова помилка – поверхневий щоденний полив, коли вода не проникає до коренів. Краще рідше, але рясно поливати на глибину 30 – 40 сантиметрів.

Якщо туї ростуть біля дороги чи тротуару, причиною пожовтіння та почорніння може бути дорожня сіль, що вимивається талими водами. Надмірне використання мінеральних добрив теж шкодить рослині. У таких випадках рекомендується рясний весняний полив, щоб вимити надлишок солей.

Як правильно доглядати за туями?

Щоб живопліт залишався густим і зеленим, експерти радять:

обирати правильне місце для посадки;

регулярно поливати;

застосовувати добрива для хвойних;

мульчувати ґрунт корою;

періодично видаляти суху хвою.

Дотримання цих правил допоможе зберегти декоративний вигляд туї на багато років, навіть після суворої зими.