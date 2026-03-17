О причинах и способах спасения растений пишет trojmiasto.pl.

Всегда ли потемнение означает что-то плохое?

Эксперты объясняют, что не все изменения цвета хвойных – признак болезни. В некоторых случаях потемнение внутри куста является естественным процессом обновления хвои.

Сорта туи, такие как "Изумруд" или "Брабант", периодически избавляются от старых веток. Это происходит раз в 2 – 3 года, когда внутренние побеги получают меньше солнечного света и постепенно засыхают. Сначала хвоя желтеет, затем буреет и опадает.

Как определить естественный процесс:

внешняя часть куста остается зеленой,

а сухие ветки находятся только внутри.

В этом случае достаточно аккуратно удалить засохшую хвою или смыть ее слабой струей воды.

Почему туи буреют после зимы?

Многие садоводы рано весной считают, что растения пострадали от морозов, однако чаще проблема кроется в физиологической засухе. Туи остаются зелеными в течение всей зимы и продолжают испарять влагу, но замерзшая почва не позволяет корням получить достаточное количество воды. В результате побеги страдают от недостатка влаги, особенно на солнечных и ветреных участках, и хвоя буреет.



Как спасти туи после зимы / Фото Unsplash

Как предотвратить:

хорошо поливать туи осенью перед морозами;

во время зимних оттепелей дополнительно увлажнять почву;

весной сразу после оттаивания почвы начать регулярный полив.

Какие ошибки при посадке и уходе случаются чаще всего?

По словам специалистов Epic Gardening, до 80% проблем с живой изгородью начинается еще на этапе посадки. Туи плохо растут:

в тяжелой глинистой почве с застойной водой;

в очень сухой песчаной почве;

при слишком густой посадке.

Еще одна типичная ошибка – поверхностный ежедневный полив, когда вода не проникает к корням. Лучше реже, но обильно поливать на глубину 30 – 40 сантиметров.

Если туи растут у дороги или тротуара, причиной пожелтения и почернения может быть дорожная соль, что вымывается талыми водами. Чрезмерное использование минеральных удобрений тоже вредит растению. В таких случаях рекомендуется обильный весенний полив, чтобы вымыть избыток солей.

Как правильно ухаживать за туями?

Чтобы живая изгородь оставалась густой и зеленой, эксперты советуют:

выбирать правильное место для посадки;

регулярно поливать;

применять удобрения для хвойных;

мульчировать почву корой;

периодически удалять сухую хвою.

Соблюдение этих правил поможет сохранить декоративный вид туи на многие годы, даже после суровой зимы.