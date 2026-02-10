Економія та стиль: в який колір варто перефарбувати білі батареї, щоб вдома було тепліше

Ще кілька років тому батареї в оселі сприймалися як суто технічний елемент, який хотілося приховати за шторами або декоративними панелями. Здебільшого вони залишалися стандартно білими – непомітними та "нейтральними". Проте сучасні інтер'єрні тенденції змінили підхід: радіатори більше не маскують, а навпаки – роблять стильним акцентом.

І один колір, який буквально заполонив дизайн останніх сезонів, – це чорний. Про це повідомляє Ideal Home.

Чому варто перефарбувати батареї у чорний?

Пофарбований у чорний батарея перестає виглядати зайвою деталлю. Вона вже не порушує гармонію простору, а стає графічним елементом. На фоні білих стін чорний радіатор виглядає сучасно та виразно, а в темних інтер'єрах – органічно зливається з загальним стилем.

Чорний колір додає кімнаті стриманої елегантності та робить простір візуально більш "дорогим".



Як виглядають чорні батареї / Фото Pinterest

Який несподіваний бонус дає чорна батарея?

Одна з найбільш неочікуваних причин популярності чорних батарей пов'язана не лише з дизайном, а й з практичністю. Темні поверхні краще поглинають і віддають тепло, ніж світлі. Хоча різниця не є критичною, чорний радіатор може нагріватися рівномірніше, а відчуття тепла в кімнаті з'являється швидше. Це підтверджує видання Dea5.

Особливо це помітно у приміщеннях, де опалення відіграє ключову роль – у ванній кімнаті, спальнях або вітальнях з великими вікнами.

Які ще переваги існують?

Окрім теплової ефективності, чорний колір має ще одну практичну перевагу. На білих батареях дуже помітні пил, плями, дрібні подряпини та сліди від чищення. Натомість чорна поверхня значно "поблажливіша": нерівності та забруднення не так впадають в очі, а батарея довше виглядає охайною.

Таким чином, перефарбування радіатора у чорний – це не лише дизайнерський хід, а й спосіб зробити простір практичнішим і навіть трохи теплішим. Іноді саме дрібні деталі здатні змінити атмосферу дому та додати комфорту без зайвих витрат.

Які кольори в інтер'єрі вже виходять з моди?

Фахівці з інтер'єрного дизайну назвали шість кольорів фарби, які, на їхню думку, поступово вийдуть з моди у 2026 році. Серед них:

глибокі червоні,

сірі,

чорні,

пастельні,

салатові,

яскраво-білі відтінки.

Замість трендових, але непрактичних кольорів, експерти радять робити ставку на тепліші і м'якіші відтінки, які довше залишатимуться актуальними та робитимуть простір більш приємним для життя. Такий підхід дозволяє поєднувати стиль і комфорт без необхідності щороку робити ремонт або перефарбовувати стіни.