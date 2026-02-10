И один цвет, который буквально заполонил дизайн последних сезонов, – это черный. Об этом сообщает Ideal Home.

Смотрите также Это ловушка: модные тренды в интерьере, на которые не стоит тратить ни одной гривны

Почему стоит перекрасить батареи в черный?

Окрашенная в черный батарея перестает выглядеть лишней деталью. Она уже не нарушает гармонию пространства, а становится графическим элементом. На фоне белых стен черный радиатор выглядит современно и выразительно радиатор выглядит современно и выразительно, а в темных интерьерах – органично сливается с общим стилем.

Черный цвет придает комнате сдержанной элегантности и делает пространство визуально более "дорогим".



Как выглядят черные батареи / Фото Pinterest

Какой неожиданный бонус дает черная батарея?

Одна из самых неожиданных причин популярности черных батарей связана не только с дизайном, но и с практичностью. Темные поверхности лучше поглощают и отдают тепло, чем светлые. Хотя разница не является критической, черный радиатор может нагреваться равномернее, а ощущение тепла в комнате появляется быстрее. Это подтверждает издание Dea5.

Особенно это заметно в помещениях, где отопление играет ключевую роль – в ванной комнате, спальнях или гостиных с большими окнами.

Какие еще преимущества существуют?

Кроме тепловой эффективности, черный цвет имеет еще одно практическое преимущество. На белых батареях очень заметны пыль, пятна, мелкие царапины и следы от чистки. Зато черная поверхность значительно "снисходительнее": неровности и загрязнения не так бросаются в глаза, а батарея дольше выглядит опрятной.

Таким образом, перекрашивание радиатора в черный – это не только дизайнерский ход, но и способ сделать пространство более практичным и даже немного теплее. Иногда именно мелкие детали способны изменить атмосферу дома и добавить комфорта без лишних затрат.

Какие цвета в интерьере уже выходят из моды?

Специалисты по интерьерному дизайну назвали шесть цветов краски, которые, по их мнению, постепенно выйдут из моды в 2026 году. Среди них:

глубокие красные,

серые,

чёрные,

пастельные,

салатовые,

ярко-белые оттенки.

Вместо трендовых, но непрактичных цветов, эксперты советуют делать ставку на более теплые и мягкие оттенки, которые дольше будут оставаться актуальными и делать пространство более приятным для жизни. Такой подход позволяет сочетать стиль и комфорт без необходимости каждый год делать ремонт или перекрашивать стены.