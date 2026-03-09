Навіть не треба витрачати гроші: експерти сказали, яку пральну машину краще не купувати
- Модель пральної машини Midea MLTW41A1BWW отримала низькі оцінки за ефективність прання та працює гучно.
- Основні сигнали майбутньої поломки пральної машини включають гучні звуки під час прання, погане прання одягу, слабке обертання барабана, підтікання, неприємний запах та зростання рахунків за комунальні послуги.
Нові пральні машини, на жаль, не завжди виправдовують очікування споживачів. Часто побутова техніка ламається швидше, ніж старі моделі, а однією з причин цього може бути дизайн, розрахований на роботу лише протягом гарантійного терміну.
Про це пише Slashgear. На щастя, є цілий антирейтинг пральних машинок, на які краще не витрачати ваші гроші.
Які пральні машинки працюють найгірше?
Організація Consumer Reports у дослідженні 25 найгірших товарів 2025 року виявила, що деякі пральні машини чудово справляються з очищенням одягу та пропонують безліч корисних режимів. Водночас інші моделі виявилися значно гіршими: вони не забезпечують навіть базову якість прання.
Найгіршою з усіх стала модель Midea MLTW41A1BWW. Вона отримала дуже низькі оцінки за ефективність прання та працює досить гучно. Пральна машина з вертикальним завантаженням має ряд встановлених режимів, але їхня наявність не виправляє низької якості прання.
Довідка. Компанію Midea заснували у 1968 році, першу лінійку побутових приладів вона випустила у 1980-му. Сьогодні більшість центрів розробки розташовані в Китаї, а офіси компанії працюють у Німеччині, Італії, Японії та США. Крім пральних машин, Midea виробляє системи опалення, вентиляції та кондиціонування, акумулятори для сонячних панелей, холодильники та пилососи.
Натомість Midea перевершили такі виробники як:
- GE,
- LG,
- Speed Queen,
- Bosch,
- Miele.
Яку пральну машину краще не купувати / Фото Unsplash
Які ознаки вказують, що пралка віджила свій термін?
Кожна техніка має свій термін служби, й часто сигналізує господарю, що скоро може статися поломка. Якщо звертати увагу на ці ознаки, можна вчасно вжити заходів і уникнути серйозних проблем. Серед основних сигналів, які вказують на майбутню поломку пральної машини, виділяють:
- Гучні й незвичайні звуки під час прання
Якщо машина почала видавати скрегіт, стук або вібрацію, які раніше не були характерні для неї, це може свідчити про проблеми з підшипниками, ременем або барабаном. Ігнорування таких звуків може призвести до більш серйозних поломок і дорогого ремонту.
- Одяг погано переться
Коли після прання одяг залишається брудним, з плямами або неприємним запахом, це може сигналізувати про проблеми з нагрівальним елементом, дозуванням миючих засобів або помпою, яка не забезпечує достатній потік води.
- Барабан погано обертається
Якщо під час роботи барабан крутиться слабо або з перебоями, це може бути пов'язано з поломкою двигуна, ременя або підшипників. Такий стан негативно впливає на якість прання та може спричинити додаткові механічні пошкодження.
- Машинка підтікає
Поява води під пральною машиною – серйозний сигнал. Це може свідчити про зношені ущільнювачі, тріщини в корпусі або проблеми з шлангами. Підтікання не лише шкодить машині, а й може спричинити пошкодження підлоги й затоплення.
- Неприємний запах після прання
Запах цвілі або затхлості в пральній машині часто виникає через застій води, забруднені фільтри або недостатнє очищення барабана. Це не лише неприємно для одягу, а й може впливати на здоров'я домочадців.
- Зросли рахунки за комунальні послуги
Різке збільшення витрат електроенергії чи води може свідчити про те, що пральна машина працює неефективно. Причиною можуть бути проблеми з нагріванням води, насосом або сенсорами, через що техніка витрачає більше ресурсів, ніж зазвичай.