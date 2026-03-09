Навіть не треба витрачати гроші: експерти сказали, яку пральну машину краще не купувати

Нові пральні машини, на жаль, не завжди виправдовують очікування споживачів. Часто побутова техніка ламається швидше, ніж старі моделі, а однією з причин цього може бути дизайн, розрахований на роботу лише протягом гарантійного терміну.

Про це пише Slashgear. На щастя, є цілий антирейтинг пральних машинок, на які краще не витрачати ваші гроші.

Дивіться також Стрибки напруги після відключень: навіщо потрібні реле захисту

Які пральні машинки працюють найгірше?

Організація Consumer Reports у дослідженні 25 найгірших товарів 2025 року виявила, що деякі пральні машини чудово справляються з очищенням одягу та пропонують безліч корисних режимів. Водночас інші моделі виявилися значно гіршими: вони не забезпечують навіть базову якість прання.

Найгіршою з усіх стала модель Midea MLTW41A1BWW. Вона отримала дуже низькі оцінки за ефективність прання та працює досить гучно. Пральна машина з вертикальним завантаженням має ряд встановлених режимів, але їхня наявність не виправляє низької якості прання.

Довідка. Компанію Midea заснували у 1968 році, першу лінійку побутових приладів вона випустила у 1980-му. Сьогодні більшість центрів розробки розташовані в Китаї, а офіси компанії працюють у Німеччині, Італії, Японії та США. Крім пральних машин, Midea виробляє системи опалення, вентиляції та кондиціонування, акумулятори для сонячних панелей, холодильники та пилососи.

Натомість Midea перевершили такі виробники як:

GE,

LG,

Speed Queen,

Bosch,

Miele.



Яку пральну машину краще не купувати / Фото Unsplash

Які ознаки вказують, що пралка віджила свій термін?

Кожна техніка має свій термін служби, й часто сигналізує господарю, що скоро може статися поломка. Якщо звертати увагу на ці ознаки, можна вчасно вжити заходів і уникнути серйозних проблем. Серед основних сигналів, які вказують на майбутню поломку пральної машини, виділяють:

Гучні й незвичайні звуки під час прання

Якщо машина почала видавати скрегіт, стук або вібрацію, які раніше не були характерні для неї, це може свідчити про проблеми з підшипниками, ременем або барабаном. Ігнорування таких звуків може призвести до більш серйозних поломок і дорогого ремонту.

Одяг погано переться

Коли після прання одяг залишається брудним, з плямами або неприємним запахом, це може сигналізувати про проблеми з нагрівальним елементом, дозуванням миючих засобів або помпою, яка не забезпечує достатній потік води.

Барабан погано обертається

Якщо під час роботи барабан крутиться слабо або з перебоями, це може бути пов'язано з поломкою двигуна, ременя або підшипників. Такий стан негативно впливає на якість прання та може спричинити додаткові механічні пошкодження.

Машинка підтікає

Поява води під пральною машиною – серйозний сигнал. Це може свідчити про зношені ущільнювачі, тріщини в корпусі або проблеми з шлангами. Підтікання не лише шкодить машині, а й може спричинити пошкодження підлоги й затоплення.

Неприємний запах після прання

Запах цвілі або затхлості в пральній машині часто виникає через застій води, забруднені фільтри або недостатнє очищення барабана. Це не лише неприємно для одягу, а й може впливати на здоров'я домочадців.

Зросли рахунки за комунальні послуги

Різке збільшення витрат електроенергії чи води може свідчити про те, що пральна машина працює неефективно. Причиною можуть бути проблеми з нагріванням води, насосом або сенсорами, через що техніка витрачає більше ресурсів, ніж зазвичай.