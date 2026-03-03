Одна деталь – і стиль зникикає: дизайнери назвали фатальні помилки на кухні

Дизайн кухні – одна з найскладніших зон інтер'єру. Вона має бути водночас функціональною, практичною і красивою. Тренди змінюються, технології відкривають нові можливості, а ритм життя вимагає максимуму зручності. Проте дизайнери зізнаються: навіть у сучасних проєктах знову і знову повторюються ті самі помилки.

Як пишуть на сторінці jasno.projekty в інстаграмі, кожна з помилок впливає на головне – комфорт щоденного користування кухнею.

Що псує сучасну кухню?

Непродумане планування – головний ворог стилю

Одна з найпоширеніших проблем – порушення так званого "робочого трикутника". Як пояснює The Spruce, мийка, плита та холодильник повинні утворювати логічну та зручну схему руху. Проте мода на кухонні острови часто руйнує цю систему.

У результаті господарям доводиться постійно переміщатися між зонами, витрачати більше часу на приготування їжі та відчувати втому навіть у красивому просторі. Кухня може виглядати ефектно на фото, але якщо щодня доводиться долати "зайві кілометри" між плитою та мийкою – про стиль швидко забувають.

Мінімалізм без системи зберігання

Ще одна типова помилка – недостатня кількість місця для зберігання. Мінімалістичні інтер'єри з гладкими фасадами виглядають акуратно, однак у реальному житті речей завжди більше, ніж здається на етапі проєктування. Відкриті полиці додають легкості, але потребують ідеального порядку.

Якщо цього не дотримуватися, кухня швидко набуває вигляду перевантаженого простору. Оптимальне рішення – баланс: закриті шафи для більшості предметів і кілька відкритих елементів для декору або часто використовуваного посуду.



На кухні важливе місце для зберігання / Фото Pinterest

Освітлення, яке псує навіть дорогий інтер'єр

Погане освітлення – ще одна фатальна помилка. Навіть найдорожчі матеріали та стильні фасади не врятують кухню, якщо в ній темно й незручно працювати. Дизайнери радять використовувати багаторівневе освітлення: загальне стельове світло, підсвітку робочої зони, декоративні акценти для атмосфери. Такий підхід робить простір не лише красивим, а й функціональним.

На що ще варто звернути увагу?

Глянцеві фасади, темні стільниці, велика кількість відкритих полиць – усе це виглядає розкішно лише перший час. Згодом з'являються відбитки пальців, подряпини, пил і плями. Кухня – це зона активного користування, тому вона повинна бути "дружньою" до повсякденного життя. Надмірний акцент на красі без урахування практичності часто перетворює мрію на постійний клопіт.

Який елемент дизайну кухні знову на піку популярності?

Раніше ми писали, що фіранки повертають у моду. Використання їх на кухні не лише забезпечує приватність, але й розсіює світло та зберігає тепло. Сучасний ринок пропонує різноманітні види фіранок, включаючи римські, рулонні, кафе-фіранки, тюлеві та панельні штори, які підходять для різних інтер'єрів.