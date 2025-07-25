Покращить здоров'я рослин: як збільшити вміст фосфору в ґрунті
- Фосфор є критичним елементом для росту рослин, а його дефіцит у ґрунті може бути виявлено через аналіз, з урахуванням pH.
- Збагачення ґрунту фосфором можна досягти за допомогою спеціальних добрив, компосту з гноєм, кам'яного фосфату та кісткового борошна.
Фосфор – один із ключових елементів для здорового росту рослин. Він відіграє критичну роль у фотосинтезі та збереженні енергії, допомагає формувати міцну кореневу систему та стимулює цвітіння й плодоношення.
Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, на відміну від кисню чи вуглекислого газу, які рослини отримують із повітря, фосфор надходить із ґрунту – і часто його там бракує. Як визначити дефіцит фосфору та чим поповнити його запаси, розповідаємо далі.
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Як дізнатися, чи вистачає рослинам фосфору
Перший крок – провести аналіз ґрунту. Якщо результати покажуть дефіцит фосфору, варто звернути увагу й на pH ґрунту: занадто кислий (нижче 5,5) ускладнює засвоєння фосфору. Оптимальний діапазон – від 5,5 до 7,5.
Як збагатити ґрунт фосфором
- Добриво з високим вмістом фосфору. Шукайте добрива зі збалансованим або підвищеним значенням елемента в маркуванні. Такі формули особливо корисні під час цвітіння та плодоношення.
- Компост із гноєм. Курячий і коров’ячий гній – природні джерела фосфору. Але важливо, щоб гній був компостований, – інакше ризикуєте перенаситити ґрунт азотом.
- Кам’яний фосфат. Це мінеральна добавка повільної дії, яка поступово збагачує ґрунт фосфором. Її можна використовувати для довгострокового покращення родючості.
- Кісткове борошно. Природний варіант повільного вивільнення. Його варто використовувати перед посадкою або в процесі догляду за коренеплодами та плодовими культурами.
До речі, крім фосфору рослинам потрібен також і кальцій, дефіцит якого варто поповнювати регулярно.