Букетики з польових квітів і лляні скатертини: як прикрасити дім на Івана Купала

У ніч проти 24 червня в Україні відзначають стародавнє язичницьке свято Івана Купала. З ним пов'язано багато обрядів і традицій, які зберіглися і до наших часів.

Одна із традицій – це прикрашання оселі та подвір'я, пише Дім.

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Як прикрасити дім та подвір'я до свята?

З давніх-давен люди вважали, що в купальську ніч природа досягає найбільшої сили, а трави й квіти набувають особливих властивостей. Саме тому оселю прикрашали свіжою зеленню та запашними рослинами, які символізували здоров'я, достаток і добробут.

Найчастіше для оздоблення домівки використовували польові квіти та лікарські трави: ромашку, волошки, звіробій, чебрець, м'яту, любисток, материнку, полин і деревій. З квітів складали букети, які ставили на стіл або біля образів, або вішали над дверима, на вікнах або підвіконнях. Із трав плели невеликі вінки або перев'язували ними двері, ворота й вікна. За народними віруваннями, це мало оберігати оселю від негараздів і приносити щастя родині.

Одним із головних символів свята було невелике деревце, яке називали Мареною або Маренонькою. Для нього можна зрізати гілку верби, клена чи берези, прикрасити її різнокольоровими стрічками, живими квітами, намистом і поставити біля входу до будинку або в центрі святкового столу.

Полиці, дзеркала або веранду можна прикрасити папороттю, дубовим листям чи іншою зеленню. Особливо ефектний вигляд мають великі скляні глечики або вази з яскравими букетами польових квітів.

Додайте до інтер'єру зелені / Фото Pinterest

Вогонь є одним із головних символів купальської ночі, тому атмосферу свята вдало доповнять свічки. Для безпеки їх краще розміщувати у високих скляних свічниках або декоративних банках.

Як прикрасити дім до свята Івана Купала / Фото Pinterest

Доповнити інтер'єр допоможуть лляні чи бавовняні скатертини, доріжки та серветки світлих природних кольорів. Вони гармонійно поєднуються з квітами й зеленню та підкреслюють стиль традиційного українського свята.

Нагадаємо, що одна з найвідоміших традицій святкування Івана Купала – це пускання вінків по воді.