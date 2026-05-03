Відмовтеся від капсул і кондиціонера: чим прати одяг, аби він був дуже свіжим

Прання – це рутинна домашня робота. Більшість людей зазвичай обирають найпростіші й найшвидші засоби. Часто вони використовують один і той самий пральний засіб роками.

У цьому, на думку редакторки Express Софі Гарріс, і полягає основна помилка. Авторка розповіла, як вона змінила у звичному процесі прання одну річ, після чого одяг став свіжішим ніж будь-коли.

Як покращити результат прання?

Нещодавно Софі перейшла з капсул для прання на рідкий пральний засіб. Після цього її одяг ставав чистішим та свіжішим.

Жінка зазначає, що з рідким засобом вона регулювати кількість залежно від об'єму завантаження і того, наскільки брудний одяг. Тому їй вдається завжди використовувати оптимальну дозу засобу для кожного прання.

Капсули, заздалегідь наповнені, розраховані на середнє завантаження. Тому їх часто буває недостатньо для того, щоб очистити більшу кількість одягу чи сильніші забруднення.

Окрім того, Софі помітила, що рідкий пральний засіб краще працює під час самого циклу прання. Він уже розчинений, тому починає діяти одразу і рівномірніше розподіляється в машині. Це особливо ефективно при прохолодних або коротких циклах.

Капсулам потрібно повністю розчинитися, перш ніж вони почнуть діяти, і в деяких випадках, особливо при швидкому або холодному пранні, вони можуть розчинятися не так вдало. Через одяг часом гірше очищається або на ньому залишаються сліди від засобу.

Софі радить замінити капсули для прання на рідкий засіб / Фото Pinterest

Софі поділилася, що вона також використовує білий оцет, щоб освіжити білизну – чи то рушники, чи то постіль, чи то одяг.

На її думку, цей домашній засіб допомагає видалити залишки прального засобу, особливо на рушниках, які з часом можуть ставати жорсткими.

Жінка просто додає трохи оцту у відсік для кондиціонера, не використовуючи сам кондиціонер у тих циклах, де застосовує оцет.

Загалом перехід на рідкий пральний засіб дав більш стабільні результати, а одяг відчутно свіжіший одразу після прання.

Чи можна довіряти швидкому режиму прання

Експерти одностайні: швидкий цикл гірше очищує одяг, ніж стандартний. Причина в тому, що він триває приблизно 15 – 30 хвилин. Через це мийний засіб просто не встигає повністю розчинити бруд і плями. Звичайний цикл (приблизно 45 – 60 хвилин) дає більше часу для замочування і кращої роботи прального засобу, тому одяг очищується ефективніше і стабільніше. Про це пише Real Simple.

Також швидке прання може залишати непомітні залишки бруду або засобу, які з часом накопичуються на тканині.

Швидкий режим підходить лише для невеликих і слабко забруднених речей. Це можуть бути кілька одиниць білизни, злегка зношені речі, речі без плям і сильного запаху. Також швидкий режим можна використовувати, якщо потрібно терміново освіжити одяг.

Водночас він не підходить для:

сильно забрудненого одягу;

великих завантажень;

рушників, постільної білизни, джинсів і спортивного одягу.

Щоб покращити результат швидкого циклу, треба використовувати якісний пральний засіб, зменшити дозу мийного засобу, завантажувати барабан лише наполовину.

Як прибрати плісняву зі швів між плитками

Не обов'язково витрачати багато грошей на засоби проти плісняви – звичайний домашній продукт може ефективно очистити шви між плиткою.

Темні плями в швах у ванній не лише псують вигляд, а й можуть шкодити здоров'ю, тому їх варто прибирати якнайшвидше.

Пліснява з'являється через тепло, вологу та постійну сирість у ванній. Найчастіше вона накопичується у швах плитки, на герметику та в складках шторки для душу.

Для очищення можна використати харчову соду – безпечний і доступний засіб. Вона добре прибирає бруд, не пошкоджує поверхню і не руйнує шви.