Кавова гуща для розсади – це корисно, але є нюанс, про який всі забувають

Кавова гуща – це популярний органічний матеріал у садівництві. Її використовують для компосту, мульчування або навіть для продовження життя зрізаних квітів. Вона містить невеликі кількості азоту, фосфору та калію, які корисні для рослин.

Але для розсади свіжу гущу застосовувати не можна. Причин кілька є кілька, пише House Digest.

Чому кавова гуща для розсади – це не "ок"?

Алелопатичні речовини. Свіжа гуща містить кофеїн, таніни та феноли, які природно пригнічують ріст інших рослин, діючи як гербіцид. Вони можуть уповільнити проростання насіння, розвиток коренів і листя, а також фотосинтез і репродукцію рослин. Ці речовини рослини виробляють для захисту від шкідників і конкурентів, але в саду це шкодить вашим сіянцям.

Втрата доступності поживних речовин. Свіжа гуща ще не розклалася, і мікроорганізми, які її розщеплюють, тимчасово "використовують" доступний азот із ґрунту для своєї роботи. Як наслідок – розсада отримує менше азоту, через що рослини ростуть повільніше й стають слабкими.

Механічні проблеми. Кавова гуща може злипатися та ущільнюватися, утворюючи бар'єр для води, повітря та добрив. Коріння молодих рослин не отримує необхідних ресурсів, а ґрунт пересихає і стає менш придатним для росту.

Кислотність. Багато рослин, особливо ніжні сіянці або середземноморські трави (розмарин, лаванда, чебрець), погано реагують на високу кислотність свіжої кавової гущі. Вона може "спалити" коріння і зупинити ріст.

Кавова гуща може допомогти рослинам краще рости, але лише за правильного використання / Фото Pinterest

Як правильно використовувати кавову гущу?

Найкраще – компостувати її перед внесенням у ґрунт. Перегнилу гущу можна додавати до ґрунту під розсаду, і вона буде повільно віддавати поживні речовини, покращувати структуру ґрунту та безпечно збагачувати його азотом.

Для мульчування дорослих рослин чи додавання у компост свіжу гущу можна використовувати без шкоди, але не поруч із ніжними сіянцями.

Отже, свіжа кавова гуща не підходить для розсади, бо може пригнічувати її ріст і пошкоджувати коріння. Перегнилу або компостовану гущу можна використовувати як органічне добриво і покращувач ґрунту.

5 кімнатних рослин, які люблять кавову гущу

Кавова гуща може стати поживною добавкою для рослин: вона містить азот, підкислює ґрунт для рослин, що люблять кислий ґрунт, і покращує його структуру для кращого дренажу. Регулярне використання гущі допомагає листю рости густішим, а квітам ставати яскравішими. Yahoo називає 5 рослин, яким кавова гуща справді допомагає:

Африканські фіалки

Люблять слабокислий ґрунт Гуща повільно віддає азот, підтримуючи компактне листя і яскраві квіти.

Чорниця в контейнері

Любить кислий ґрунт і багато азоту. Гуща імітує лісову підстилку, покращує коріння і врожай.

Азалії

Гуща містить фосфор і калій, сприяє утворенню бутонів. Органічна добавка підтримує мікробів ґрунту, роблячи кущі пишнішими.

Цикламен

Підкислений ґрунт допомагає кореням засвоювати мікроелементи. Гуща покращує структуру ґрунту, запобігаючи застою води.

Плющ

Гуща живить азотом для довгих в'юнких пагонів. Кислотність і кофеїн діють як природні протигрибкові засоби.

