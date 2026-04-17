Цей "застарілий" елемент кухні знову в тренді: ви здивуєтесь

Дизайнери все частіше повертають у сучасні інтер'єри кухонні комори – і на це є вагомі причини. Кухонна комора, яка донедавна асоціювалася з великими будинками та старими плануваннями, знову опинилася в центрі уваги.

Як повідомляє Real Simple, у 2026 році цей елемент стає одним із ключових трендів у дизайні кухні.

Сучасна кухня давно виконує більше функцій, ніж просто приготування їжі. Це і простір для спілкування, і зона відпочинку, а іноді навіть робоче місце. Водночас популярний мінімалізм і відкриті полиці часто призводять до безладу.

Саме тут комора допомагає знайти баланс між естетикою та практичністю – вона дозволяє приховати зайві речі, не захаращуючи інтер'єр.

Як сучасна комора виглядає в інтер'єрі?

Сьогодні комора – це вже не просто шафа для запасів. Вона може бути у вигляді вбудованої системи, ніші або навіть окремої невеликої кімнати з продуманим зберіганням. Відкриті полиці, контейнери й органайзери створюють чітку структуру, завдяки якій усе необхідне завжди під рукою.

Одна з головних переваг такого рішення – швидкий доступ до продуктів і кухонного приладдя. Замість десятків шаф достатньо відкрити дверцята комори, щоб одразу побачити весь вміст. Це економить час, спрощує прибирання та робить щоденні процеси більш комфортними.

Крім того, комора ідеально підходить для зберігання запасів, які дедалі частіше купують наперед. Вона дозволяє зберігати продукти непомітно, зберігаючи кухню охайною. Особливо це актуально для сімей, які планують покупки на кілька днів або тижнів уперед.



Комори повертаюься у тренди 2026 року / Фото Unsplash

Як зазначає House Beautiful, сучасні комори також розширюють функціональність кухні. Їх використовують як:

кавові станції,

зони для сніданків,

місця для розміщення дрібної техніки.

У результаті робочі поверхні залишаються вільними, а кухня виглядає більш акуратно та продумано. Таким чином, повернення комори – це не просто данина моді, а відповідь на потребу в зручному та організованому просторі. У 2026 році цей елемент знову доводить: практичність може бути не менш важливою, ніж естетика.

Які помилки руйнують інтер'єр маленької кухні?

Дизайнери зазначають, що є кілька ключових помилок, які здатні зробити маленьку кухню ще меншою. Серед них:

використання громіздких витяжок,

недостатнє освітлення,

ігнорування складних меблів,

вибір відкритих полиць замість закритих шаф.

Експерти радять уникати перевантаження декоративними елементами та надавати перевагу мінімалізму і продуманій організації для підвищення комфорту і зручності.